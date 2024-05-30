Ограничения для "наливаек" установят на 31-й сессии ЗакС камчатские парламентарии

Накануне 31-й сессии Законодательного Собрания, которая откроется 4 июня, состоялось заседание комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства под председательством Дмитрия Коростелева.

Среди прочих обсуждался вопрос об ограничений розничной торговли алкогольными напитками, который был подготовлен после внесенных на федеральном уровне изменений.



«Предлагаемые ограничения, в том числе, коснутся 50 объектов торговли, которые размещены в многоквартирных домах: 35 находятся в Петропавловске-Камчатском, 15 – в Елизовском районе. Мы видим, что есть большой запрос от жителей на введение ограничений торговли такого рода, поэтому совместно с прокуратурой и министерством экономического развития Камчатского края работали над этим законом и рекомендуем принять его на ближайшей сессии», – прокомментировал Дмитрий Коростелев.



Также члены бюджетного комитета рекомендовали к принятию законопроекты, предусматривающие налоговые льготы для объектов спорта и преференции для инвесторов.