Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Ограничения для "наливаек" установят на 31-й сессии ЗакС камчатские парламентарии

Ограничения для "наливаек" установят на 31-й сессии ЗакС камчатские парламентарии

11:05
16
Ограничения для "наливаек" установят на 31-й сессии ЗакС камчатские парламентарии

Накануне 31-й сессии Законодательного Собрания, которая откроется 4 июня, состоялось заседание комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства под председательством Дмитрия Коростелева.

Среди прочих обсуждался вопрос об ограничений розничной торговли алкогольными напитками, который был подготовлен после внесенных на федеральном уровне изменений.

«Предлагаемые ограничения, в том числе, коснутся 50 объектов торговли, которые размещены в многоквартирных домах: 35 находятся в Петропавловске-Камчатском, 15 – в Елизовском районе. Мы видим, что есть большой запрос от жителей на введение ограничений торговли такого рода, поэтому совместно с прокуратурой и министерством экономического развития Камчатского края работали над этим законом и рекомендуем принять его на ближайшей сессии», – прокомментировал Дмитрий Коростелев.

Также члены бюджетного комитета рекомендовали к принятию законопроекты, предусматривающие налоговые льготы для объектов спорта и преференции для инвесторов.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Ирина Яровая поздравила коллег и земляков с Днём камчатского парламентаризма
Студенты камчатских ВУЗов играли в РосКвиз на знание истории камчатского парламентаризма
Камчатские парламентарии направили обращение в Правительство РФ в защиту жителей острова Беринга
Что изменить, чтобы с детского возраста закладывалась мысль о том, что семья – это главное в жизни? Вопросы демографии обсуждали камчатские парламентарии
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.