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Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» пройдёт на Камчатке

13:05
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Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» пройдёт на Камчатке

На Камчатке пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Спортивные мероприятия будут проводится с 31 мая по 6 июня на футбольных полях стадиона «Спартак».

В региональном этапе встретятся команды из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, Паланы, а также Тигильского, Карагинского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого муниципальных районов.

Завтра, 31 мая, в 14:00 на стадионе «Спартак» будет дан старт соревнованиям.

«Кожаный мяч» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.

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