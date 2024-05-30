Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» пройдёт на Камчатке

На Камчатке пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Спортивные мероприятия будут проводится с 31 мая по 6 июня на футбольных полях стадиона «Спартак».

В региональном этапе встретятся команды из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, Паланы, а также Тигильского, Карагинского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого муниципальных районов.

Завтра, 31 мая, в 14:00 на стадионе «Спартак» будет дан старт соревнованиям.

«Кожаный мяч» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.