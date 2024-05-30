Более 70% составляет строительная готовность межрегионального парома «Петропавловск»

Вопросы завершения строительства парома «Петропавловск» обсудил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с генеральным директором АО «Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы» Олегом Гончаровым.

«Это грузопассажирский паром, который должен связать Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск и другие порты Дальнего Востока. Строительство началось в 2020 году и сейчас близится к завершению. Судно готово на 70 процентов. Есть свои сложности, связанные с необходимостью замены оборудования ввиду тех санкций, которые были введены, и поиском других технологических решений, однако завод с ними справляется. Договорились, что совместно будем решать вопросы поддержки на федеральном уровне, связанные с финансированием завершения строительства судна», — сказал Владимир Солодов по итогам встречи.

Строительство грузопассажирского парома ведётся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Судно необходимо для восстановления регулярного морского пассажирского сообщения между Петропавловском-Камчатским и морскими портами Сахалинской, Магаданской областей, Приморского края и портопунктами Курильских островов.

Длина судна составляет 119,99 метра, ширина — 17,91 метр. Скорость парома составит 17,5 узлов. Экипаж и обслуживающий персонал — 48 человек. Морской паром вмещает до 150 пассажиров и до 70 автомобилей.