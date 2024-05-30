Десант неотложной помощи — в отдаленные районы Камчатки отправились врачи и техники

В Тигильском муниципальном округе приступила к работе третья выездная бригада. В этом году это третий выезд специалистов в отдаленные районы Камчатки. Они посетят сёла Воямполка, Ковран, Седанка, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Хайрюзово,

«Бригада состоит из шестнадцати специалистов: четырнадцать врачей, один специалист министерства цифрового развития, а также министерства по делам самоуправления и развитию Корякского округа. Сейчас коллеги работают в селе Лесная. Специалисты будут работать около месяца, после Тигильского округа, бригада посетит все муниципальные образования Соболевского муниципального района», — рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Денис Прудкий.

В Соболевском муниципальном районе специалисты отработают в посёлке Крутогоровский, сёлах Соболево и Устьевое. До конца года выездные бригады побывают в Пенжинском и Карагинском районах.

Напомним, выездные бригады работают в труднодоступных и отдаленных районах Камчатского края с 2008 года. Выездные бригады формируются из представителей 18 краевых ведомств и их подведомственных учреждений, а также 11 территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. В 2023 году медики и технические специалисты посетили шесть муниципальных районов Камчатского края и оказали более 37 тысяч государственных услуг.