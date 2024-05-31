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  4. Ремонт паровой турбины сталинских времен, ведут сотрудники Паужетской ГеоЭС на Камчатке

Ремонт паровой турбины сталинских времен, ведут сотрудники Паужетской ГеоЭС на Камчатке

10:20
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Ремонт паровой турбины сталинских времен, ведут сотрудники Паужетской ГеоЭС на Камчатке

Плановый ремонт основного оборудования идёт на Паужетской ГеоЭС и каскаде Толмачёвских ГЭС, сообщили «Камчатскэнерго». Событие рядовое и относится к годовой ремонтной программы 2024 года. Однако, есть в эксплуатации агрегат, который по праву может называться почтенным в силу своего возраста.

В настоящий момент на Паужетской ГеоЭС завершен капитальный ремонт турбоагрегата №1. В июне запланированы работы на турбоагрегате №3 — реконструкция системы регулировки

«Паровая турбина турбоагрегата №3 была изготовлена еще в 1940 году на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина, а после реконструкции установлена на Паужетской ГеоЭС в 1966 году. По мнению специалистов, после капитального ремонта она прослужит еще столько же лет», — заверяют сотрудники «паужетки».

Паужетская ГеоЭС работает с1966 года, она стала первой геотермальной электростанцией в стране. Сегодня ГеоЭС обеспечивает электроэнергией население и предприятия в посёлках Озерновский, Паужетка, Шумный и селе Запорожье в Усть-Большерецком районе на Камчатке.

«На каскаде Толмачевских ГЭС с начала мая ведется капремонт гидроагрегата № 2 на ГЭС-2, выполняется реконструкция системы автоматического регулирования гидроагрегата №1 на ГЭС-3. Плановое окончание работ — 15 июня», — сообщили в «Камчатскэнерго».

Каскад включает в себя Толмачёвскую ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3 общей мощностью 45,4 МВт.

В 2024 году начаты работы по инженерно-геодезическим изысканиям и проектированию Толмачёвской ГЭС-4, которая станет завершающей ступенью каскада гидроэлектростанций на реке Толмачёва и увеличит его мощность до 51,4 МВт.

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