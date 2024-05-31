Медаль ордена «Родительская слава» вручена семье Семашкиных на торжественном приеме у губернатора Камчатки

Торжественная церемония вручения государственной награды состоялась накануне Дня защиты детей. Медаль ордена «Родительская слава», главе семейства Андрею Семашкину и его супруге Анастасии, вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов

«В России 2024 год объявлен Президентом Годом семьи. В своей практической работе мы транслируем приоритет семьи. Но главное в этом — пример образцовой семьи, которая сегодня получила награду. Я очень рад, что у нас на Камчатке есть такие семьи. Хочу отдельно подчеркнуть, что с удовольствием, когда есть возможность, бываю в гостях и питомнике семьи “Снежные псы”. Особо приятно, что Андрей и Анастасия во многом задали тон семейного развития гонки Берингия, ездового собаководства, передачи традиций подрастающим поколениям и это главное, к чему жители Камчатского края должны стремиться. Хочу пожелать вашей семье процветания, благополучия, здоровья, чтобы в вашем доме сохранялось замечательное настроение, и вы им делились с миром», — сказал Владимир Солодов.

Указ о присвоении Семашкиным государственной награды был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года.



«Хочу поблагодарить всех, кто хоть как-то принимал участие в формировании нашей семьи. Благодаря неравнодушным людям мы смогли выстоять в тяжёлые для нашего развития моменты. Огромную благодарность хочу выразить также нашему Президенту Владимиру Владимировичу, который подписал Указ о вручении этой высокой награды», — сказал Андрей Семашкин.

Андрей и Анастасия Семашкины вместе уже почти 22 года.

«Секрет нашего семейного счастья — девиз “нитка, скрученная втрое не скоро порвётся”. Вместе мы — команда и это помогает нам справиться со всеми трудностями», — сказала Анастасия Семашкина.

Добавим, Владимир Путин в преддверии Международного дня защиты детей по видеосвязи провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также женщинами, удостоенными почетного звания «Мать-героиня».

Юная жительница Камчатки, одна из дочерей супругов Семашкиных — Дарья, невольно заставила президента улыбнуться. Сидевшая на руках матери малышка весело поглядела на Владимира Путина через «бинокль», изображенный руками. Президент повторил ее действие и улыбнулся.

«Дочка у вас на коленях меня рассматривает в бинокль, — заметил Президент. — Но я вас вижу хорошо даже без специальных приборов».

Президент спросил ее, поздравила ли она свою сестру с днем рождения и что хочет подарить ей по случаю праздника. На это девочка ответила, что подарит сестре своего игрушечного медвежонка.

Владимир Путин признался, что ждет таких встреч, ведь только так можно из первых уст услышать, как работают меры поддержки и над чем еще нужно поработать.