Кмиӈу — мучгинэв’ ӄолэнёнатгыйӈын

Котвалаӈ имы-ею, актыка вилэтэкмитык, ӈаен кмэӈылг’атгэвэгыйӈын. Мую актыка мынкымг’ылэла пэтыёнатгыйӈыӈ. Г’ам мочгынан эмэлкэ йымийкувык ёнатгыйӈын кмиӈин.

Виткуин анойыг’элгык китыӈ Ымваятэн г’ылв’ий энав’эеӈгыйӈын кмиӈин. В’уччин ангыт нэкутилиӈын гэмгэнутэк 1950-гэвэгыйӈыӈӄо. Тавэтгыӈгыйӈын ыныктиликйит гэкмиллин Ымваятэн ваятаймалг’атӄэната энаномакав’гыйӈа эльг’энэн кытэплёйыг’элгык 1949 гэвэгыйӈык. Ынин яёг’ыӈъён -тит ымваята ыныӈвон гитэк, еӄин комайӈаллаӈ кмиӈу, еӄин валг’о ычгин г’аӄайпыгыйӈо то тит йымэлтывэтык ычгин вагыйӈын.

Ынки, ӄыгит, кэллаӈ кмиӈыпилляӄу. В’отэнг’ылв’ыек нэкутэйкыӈнэв’ амалваӈ валг’о гэйӄынпычг’э имы-ею, тит юлвык тот в’ийиӈык кмиӈу, йымэйӈэвык лиги лыӈгыйӈын ыйыкг’аӄайпыгыйӈыкйит то ӈог’ыкъет: концертав’, лывычетгыйӈо, гаймат йыг’ояв’мэтгыйӈо, панэнатво ыйыкэтгыйӈыкъет, еӄин увикив’ амкумг’у лыӈык, кытгэмёнатыкъет, уйичву-викторинав’. Эньпичийык омакаӈ ниннэв’ кмиӈу: омакаӈ йывэтгыльг’ав’аняватык, уйичвэтык, лэйвыткук, омакаӈ киноткок гаймат омакаӈ вотӄытэпичгыӈык. В’иннетык кмэӈыӈ ӈог’ылг’ыяйычг’ыкэнав’ гаймат ойвалкмэӈыяӈ.

Кмиӈу — мучгинэв’ ынанпыттоӈгыйӈо. Эмэлкэ кмэӈыачачгатгыйӈа г’ынынэчгав’экэ мучгин нутэнут, то гэмгэыппулюнэтылг’ ын муйыкнучельӄыкин нитики этг’ылкылг’ин то нымъяйӄэн. Тит ынпычг’ычгэн ӄонпыӈ нитики этгыйӈын, йытоӈвавык ыйкыӈ нымъяйӄэн кмэӈылг’атгэвэгыйӈын, амыӈъялг’ын катгогыйӈа, ег’атгыйӈа, г’аӈг’алгыйӈа то йымэтытватгыйӈа.

Кмиӈу— ынней мъяйгыйӈын,

Четкэюӈ то г’аӈг’алгыйӈын.

Кмиӈу − мучгинэв’ ег’атгыйӈо,

Ачачгатгыйӈо гымлэ то гымлэ

Амкумг’у ӄылӈылайлкынэткы, ӄыв’эеӈлайкынэткы

Точгынан ыччу эччыгыйӈыӈӄо.

Мыев’ кымэӈылг’атгыйӈын, туйыклиги,

Уйӈэ ӄонпыӈ иткылг’ин...



Ганчоччымав’лэн В’ачаӈанак

Дети — наше будущее

Есть вещи, которые мы не можем купить, это детство. Мы не можем вернуться в прошлое. Но мы можем улучшить жизнь детей.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Его история началась в 1950 году. Решение о его проведении было принято на конгрессе Международной демократической федерацией женщин в Париже в ноябре 1949 года.

Сегодня Международный День защиты детей отмечается во многих странах по всему миру. Этот праздник, прежде всего, напоминает о защите законных интересов каждого ребенка, о гарантии обеспечения основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия.

В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку и защиту прав детей, а также на повышение осведомлённости об их проблемах и нуждах. Организуются концерты, соревнования, конкурсы и мастер-классы, в школах проводятся беседы о правах ребенка, о безопасности и здоровом образе жизни.

Родителям рекомендуется посвятить этот день детям: пообщаться, поиграть, отправиться на прогулку, посмотреть кино или совместно приготовить ужин.

Также важно уделить внимание помощи детям из малообеспеченных семей или детским приютам.

Дети — наша самая дорогая ценность! Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких обитателей нашей Земли будет здоровым и счастливым. Давайте стремиться к тому, чтобы у взрослых всегда была возможность создать для детей счастливое детство, полное здоровья, радости, любви и знаний!

День защиты детей — отличный повод поддержать ребенка. Ведь иногда все, что нам нужно, — это просто слушать детей. Или рассказать им интересную историю из жизни маленьких оленят.

Дети — наше счастье,

Смысл и любовь.

Дети − наша радость,

Улыбки вновь и вновь....

Храните, защищайте

Вы их от всех проблем.

Ведь детство это, знаете,

Оно не насовсем...



Подготовила В’ачаӈа