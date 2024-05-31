Ынпыуйичву ӄайӄоен

Ӄояв’-эв’ынчам, тэӄын г’уемтэв’илг’у! Ӄуччев’-нымэлӄинэв’, ӄуччев’ г’аткэӈ валг’о. Ӄоен г’опта котвалаӈ амиткылг’инав’ ыллыг’ыпэлляӄо. Ӄуччев’ ыллыг’ыпэлляо нымэлӄинэв’, тэӄын-ӄун г’уемтэв’илг’у. Муйык нымэлӄинэв’ ыллыг’ыпэлляӄо ӈынвыӄ. Ӄаююв’, г’опта кмиӈу.

Ӄок кытав'ут капчачавэ ӈэллы. Йылӄыӄаюю - ынаняноткэн тавэтгыльӈавылг՚ын, то ынык омакаӈ Эчвэчг'ын то ватӄэн куллу Алваӈ итылг՚ынкытав'ут яӈйыг'аллай ӈалвылг՚ыӈӄо, омакалай то тэӄын, лыг՚унинОмкэнак, ӈыволай в'эньвыв'аняватык ӄаёёчг'энаӈ. Ыйкыӈ ымоӈ чаймав'лай ӄуччев ӄаююв'.Нэтэйкын камлилнаӄу, тэӄын нантоӈвавын туйӈэллы.

Аӈэнмыгыйӈо йыччынин Омкэнак. Лыг՚унин ныплепӄэн ваны то ӈывонэн в'иньвыгитэк, яяӄлаӈ ынняӄ.

Ымоӈ в'энӄояв' г'опта яӄлай-ӄи унтымкэ ныг'аллай. Увикив՚ нэкуйкылэлг՚эньӈынэв՚, колӄолылӄэв՚лаӈ, нэкуг՚эйӈэв՚ӈынэв՚ӄаююв՚.

Г՚амӄаююв՚тавэтгыльг՚аньӈыплыткок, йылэлг՚э Ныйылӄыкинэтык г՚аӄав՚лайэльгынотальӄэпыӈ ӄаӈъявэтыӈ Рассошноетыӈ то Марымратв՚аямыӈ.

-Когынтав՚лаӈ!-четкэюӈи Омкэ то унмык йимгымгэти. Мыев՚ -ӈано ынан Омкэнак эмэлкэ коллаӈвоӈнэн ынпыӈэллы: эмэлкэ коллэӈвоӈнэн, коллаӈвоӈнэн чинин, коӈвоӈнэн йыкамлильв՚ийивыкыннэникэк, кокынг՚оӈвоӈнэн ӄэй яӄӄояӈа. Г՚амеӄинйытыкӄаююпилляӄу?

Этун, эв՚в՚ив՚аняваллай, титгынтэвык ыявайтыӈ ыллыг՚ыйыкаӈӄо. Эмчининкитэ коятваӈлаӈ, каплалпэлляӄо?-ыньӈыг՚анвалг՚ынчаткаёӈгыйӈын етти Омкэнаӈ, г՚атавяӄамйыӄэг՚ав՚нэн ӈаен чаткаёӈыйӈын. -Еӄин-ӄи ятвалайӄэ аловыка, аӄояв՚ъепылг՚ыка, аллыг՚ыкыпэлляӄа! Аму-ӈано йыг՚аӄаёналлаӈ. Ыно ӄыгит кинэччыӈ ыннин ӄэв՚в՚а-Ныйылӄиӄин. Г՚амэтг՚о ӈано ыннин Эчвэчг՚ынтоАлваӈ итылг’ын!

Амчаткаёӈма Омкэ в՚утиныкйит, ӄаююпилляӄу кымг՚ылэлай.

Выг'аёк ӄаююв' ӈыволай тэкъетык в'аямэтыӈ. «Анам-этун когынтав'лаӈ»,— эв'ӈывой Омке. Пыче Омке ӈывой четкеюӈык, еӄин-ына нынтынин ӄаююв', ыччу чинин лэӄтылай. Ыллыг'ыйык напэннинав' ӄаююв՚, то яӄам онтымав'лай.

Вутӄытвик Айгывеньӈа Омкэнак тывынэн апаппэлякыӈ ӄаплалэлыг՚ыкъетӄояпэляӄэн.

-Ыньӈыг՚ан нымэлг՚эв՚! Эв'ын ыньӈыг'ан кэнӈыволаӈ!- кунмэлтывэньӈынин йылӈыкмиӈын Иттэкынак.-Титэ коечваллаӈ ӄаююпилляӄу ынпычг՚ычг՚энаӈ, нымэлг՚эв՚!Нымэлӄин ӈэллы йитыӈ, нычгыльӈуг՚эв՚валг՚ын. Йылӄыӄаюю аму-ӈано йитыӈ лыгэинэллечг'у. Гыччи кивыӈ, ынно янотыӈ ӈывой в՚аняватыӈ гайӄыӄаююта?

-Янотыӈ, чинин тылэг՚ун!

-Лыгэинэллэчг՚уйитыӈ! Тэӄын-ӄун чеӄыйыннылг՚ын! Эмэлкэнуйичвэтикынэв՚ӄаююв՚, ыччуг՚оптакмиӈыпилляӄу!

Ӄаююв' тэӄын-ӄун кмиӈыпилляӄу!»— иви Иттэк.

Гамгачг'ылё то лыгэталойыг՚элгын койтыӈ когэтаӈвоцӈнэн Омкэнак ынпыуйичвилг'у ӄаююв' то кокэтог'ыӈнэн апаппиль ивылг'ын: «Ӄаююв' г'опта тэӄын-ӄун кмиӈыпилляӄу!» (В.В.Коянто "Йыннылӈын инэллэчг’ин)

Ганчоччымав’лэн В’ачаӈанак



Взрослые игры маленьких оленят

Олени-все равно, что люди! Одни-добрые, другие злые. Одним много надо. Другим совсем немного. У оленей тоже есть неопытные мамушки. Другие мамушки есть добрые, все равно, как люди. У нас добрых мамушек много. Каюю, тоже дети

В стаде произошел невероятный переполох. Засоня, самый главный заговорщик, вместе с Чужим и "В беду попавшим" неожиданно отделились от остальных оленят, подбежали друг к другу и начали, как показалось Омке, о чем-то шептаться на своем детском языке. К ним присоединились все остальные оленята, образовав большой круг, словно новое стадо.

Омке стало интересно, что происходит. Он выбрал удобное место и стал наблюдать за происходящим.

Взрослые олени-мамы тоже растерялись. Они бегали друг за другом, вставали на дыбы и звали своих малышей. Оленята же, после недолгих переговоров, во главе с Засоней пустились по равнине в сторону развилки Рассошиной речки и Марымратвея.

"Убегают!" — подумал Омке и не на шутку испугался. Ведь он мог управлять стадом из ста взрослых оленей: повернуть их, повести за собой, кружить на месте, поймать любого из них. Но что делать с малышами? "Может, они договорились убежать от мам, захотели самостоятельности, проказники?" — подумал Омке, но тут же отогнал эту мысль. "Как же они будут жить без молока, без пастуха, без мам? Наверное, им будет плохо. И во всем виноват этот проклятый Засоня. А еще Чужой и "В беду попавший"!"

Пока Омке размышлял о случившемся, оленята вернулись. Мамы бросились к своим малышам, и все успокоились.

Вечером Омке рассказал о проделках оленят дедушке Иттеку.

— Это хорошо! Так и должно быть! — успокоил внука Иттек. — Когда маленькие оленята играют во взрослые игры, это замечательно! Будет крепкое, дружное стадо. Засоня, наверное, станет настоящим вожаком. Ты говоришь, что он первый начал разговаривать с двумя другими?

— Первый, сам видел!

— Настоящий вожак будет! Как кремнерогий! Пусть играют, они тоже дети!

Каждый день до конца месяца молочных важенок Омке наблюдал за взрослыми играми маленьких оленят и вспоминал слова дедушки: "Каюю — тоже дети!". (В.В.Коянто "Рог вожака)

Подготовила В’ачаӈа



