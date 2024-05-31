Краевой Дом ребенка и детский сад № 39 в столице Камчатки, приобрели интерактивное оборудование

Инициатор проекта «Оснащение интерактивным оборудованием социальных учреждений округа», депутат камчатского парламента Владимир Агеев побывал в подшефных учреждениях в Петропавловске-Камчатском — Дом ребенка и Центре развития ребенка - детском саду № 39. Здесь были установлены интерактивные мультимедийные комплексы для воспитанников.

«Это оборудование направлено на развитие мелкой моторики, интеллекта детей, получение знания о природных явлениях, животных и т.д. То есть это такой мультимедийный комплекс, который очень хорошо поможет методистам в обучении совсем маленьких детей», — прокомментировал приобретение Владимир Агеев.

В Центре развития ребенка – детсаду № 39 появилась интерактивная стена для игр, спорта и интеллектуальных занятий.

«Каждый раз, когда наступает праздник День защиты детей, мы стараемся порадовать наших воспитанников новыми подарками. В этом году в нашем детском саду появилась интерактивная стена, что очень приятно. Это оборудование дает много возможностей. Мы их ещё только изучаем. Сегодня вы видели, что дети начали с ней работать, а вообще её можно использовать в самых разных целях - образовательных, познавательных физкультурно-оздоровительных. И, конечно, для развлечений и игр, что дети очень любят», — рассказала заведующая детским садом Анна Мойсюк

Владимир Агеев рассказал, что проект будет продолжен в других учреждениях Петропавловска-Камчатского. Ранее, в марте текущего года первым стал Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер. Здесь постоянно находятся дети из отдаленных районов Камчатки и лечение может длиться до двух лет. В период прохождения лечения и восстановления ребята занимаются по школьной программе и даже сдают ЕГЭ.

«Президент России не раз говорил о необходимости совершенствования учебно-методического процесса в учреждениях, особо подчеркивал важность применения интерактивных технологий в обучении и воспитании детей. И вот это современное мультимедийное оборудование, которое сегодня появилось здесь, без сомнения, поможет детям интеллектуально развиваться, а сотрудникам организовать учебный процесс на самом высоком уровне», — добавил депутат.