Информация о программе целевого обучения должна дойти до каждого работодателя — Ирина Яровая

Ирина Яровая уверена, что регионы должны в кратчайшие сроки организовать работу по информированию работодателей и выпускников о новом механизме открытого конкурсного отбора на целевое обучение. Об этом она заявила в ходе семинара-совещания по вопросу реализации положений постановления Правительства РФ по целевому обучению, участие в котором приняли все субъекты Российской Федерации, а также профильные министерства: Минцифры, Минтруд, Минпросвещения, Минобрнауки.



Ирина Яровая подчеркнула, что проведенные ею встречи с работодателями, показывают, что они не информированы о своих новых возможностях кадрового планирования. Поэтому вице-спикер ГД обратила внимание региональных министерств на то, что необходимо в самые короткие сроки, до размещения в открытом доступе для абитуриентов, организовать работу по информированию работодателей и формированию их кадровых предложений. При этом парламентарий отметила, что видит и примеры активной работы регионов по формированию новой кадровой повестки, например, в Камчатском край и Приморье.



«Уверена, что данную важную работу должны координировать в регионах заместители губернаторов, о чем мною направлен соответствующий запрос во все регионы и дано поручение вице-премьером Дмитриев Чернышенко», - сообщила она.



«Внутри контрольных цифр приёма вместе с работодателями необходимо отработать и донастроить качественные показатели того, каких специалистов за счёт бюджета мы будем готовить. Крайне важно, чтобы все работодатели и учебные заведения открыли личные кабинеты на ресурсе Минтруда «Работа В России», только так все стороны смогут взаимодействовать по оформлению и подтверждению заявок», - сказала вице-спикер ГД.



Отдельно Ирина Яровая подчеркнула необходимость провести большую информационную работу с выпускниками: «В каждой школе, в каждом выпускном классе эта информация должна быть раскрыта и доведена до ребят. Фактически у всех выпускников впервые появляется уникальная возможность понимать, где, в какой именно сфере деятельности они будут востребованы, с каким набором социальных гарантий и где гарантированно их ждут для осуществления трудовой деятельности».



«Сегодня более 40% выпускников не работают по специальности, при этом в стране дефицит кадров в экономике. Это говорит о том, что государство как инвестор, вкладывая большие средства в подготовку специалистов, и желая дать ребятам действительно интересную жизненную перспективу, должно донастроить систему в пользу того, чтобы диплом не просто висел на стене, а давал образование, которое дает реально интересную работу и жизненную перспективу. Более того, мы впервые с вами запускаем миграцию внутри страны, когда ребята из разных регионов нашей страны смогут выстроить жизненную перспективу в любом городе нашей большой страны», - сказала автор закона.