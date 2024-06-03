Фонд капитального ремонта преображает внешний облик городских кварталов на Камчатке

Итоги голосования за общественные территории, которые благоустроят на Камчатке в следующем году подведены. В Елизове победила территория у ЗАГСа. Этот участок города станет единым комплексом.

«Жители района смогут сделать красивые фотографии в знаменательный день, а также отдохнуть, получая эстетическое удовольствие», — обрисовали перспективу ддя елизовчан в ФКР.

С 6 июня в Елизово начнется ремонт фасадов двух домов по улице Ленина. Это дома №№ 26 и 28, в одном из которых находится районный ЗАГС. Цветовая гамма новой облицовки внешних стен будет соответствовать фасадам домов №№ 27 и 29, расположенных напротив.

Ожидаются изменения и в краевой столице. С 1 июля начнутся работы по ремонту фасада на улице Войцешека, 7а в Петропавловске-Камчатском. В этом районе сейчас активно ведется благоустройство парковой зоны, и данный дом, с обновленной облицовкой, гармонично впишется в общую композицию общественного места отдыха.

«Активная работа управляющей компании и ответственность жителей поспособствовали тому, что заключение договора на проведение работ по ремонту фасада прошло быстро и беспрепятственно. Часто именно безучастность собственников мешает провести те или иные работы по содержанию дома», —

подчеркнули в Фонде капитального ремонта.

Фасад многоквартирного дома играет важную роль, влияя как на внешний облик здания, так и на комфорт проживания в нем. От его состояния зависит прочность, энергоэффективность и долговечность здания, поэтому важно регулярно проводить осмотры и своевременный ремонт.