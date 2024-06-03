Масштабная тренировка камчатских пожарных проведена на нефтебазе в Петропавловске-Камчатском

Более 50 пожарных и 17 единиц техники были задействованы на учении по сценарию которого на резервуаре произошли возгорание паровоздушной смеси и разрыв крыши, а на площади более 400 квадратных метров вспыхнуло дизельное топливо.

«Пожар в резервуаре, как правило, начинается со взрыва паровоздушной смеси. Это приводит к полному или частичному разрушению крыши резервуара и воспламенению топлива. В кратчайшие сроки такой огромный факел пламени может распространиться на очень внушительные площади», — рассказал начальник Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России Александр Собачкин.

По его словам, учения на складах горюче-смазочных материалов проводятся с периодичностью два раза в год.

«Основная задача — комплексная оценка реагирования всех оперативных служб. Сотрудниками пожарно-спасательных подразделений изучаются подъездные пути к водоисточникам и самим пожароопасным объектам. Помимо этого, проверяется работоспособность системы охлаждения резервуаров и тушения, а также исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и пожарной сигнализации», — добавил Александр Собачкин.