Процесс получения мер поддержки для семей с детьми на Камчатке упростят — Владимир Солодов

Глава региона поручил упростить и систематизировать процесс получения мер социальной поддержки для семей с детьми, рассказали в администрации края. Владимир Солодов подчеркнул необходимость предоставления льгот и выплат без излишней бюрократии.

«Именно родители выполняют главную задачу, которую мы все перед собой ставим — сформировать надёжное будущее для нашей страны, а мы будем развивать меры поддержки семей. Сейчас, по моему поручению, министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края работает над анализом эффективности федеральных и региональных мер поддержки. Это делается для того, чтобы дополнить и систематизировать процесс их получения. Я поставил задачу, чтобы те меры поддержки, на которые граждане имеют право, были получены ими максимально не бюрократично, а желательно автоматизировано, без обращения в органы власти», — отметил Владимир Солодов.

В Камчатском крае сегодня действуют ряд мер поддержки — ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующего ребёнка до достижения трёхлетнего возраста, ежемесячная денежная выплата семьям при рождении или усыновлении первого ребёнка, ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на детей, выплата на приобретение легкового автомобиля многодетным семьям, краевой материнский капитал и другие. На их обеспечение в 2024 году предусмотрено 1,5 млрд рублей.