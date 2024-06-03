Глава региона прокомментировал итоги общественных слушаний по вопросу строительства мечети на Камчатке

На публичных слушаниях в городе Елизово осуждали вопрос предоставления земельного участка за рекой Половинкой на условно разрешенный вид использования— «религиозное использование». Речь шла о строительстве мечети в этом месте. Большинство пришедших на слушания высказались против предоставления такого разрешения. Слушания носят рекомендательный характер, решение о строительстве будет принимать власти города.

«Хочу вернуться к резонансным общественным слушаниям, которые проходили в Елизове на прошлой неделе и были посвящены строительству мечети. Безусловно, елизовские власти сейчас должны чётко реализовать ту позицию, которую выразили граждане на практике. Мы проводим общественные слушания не для формальной процедуры, мы хотим поднять реальную позицию граждан – когда она высказывается, именно она должна быть реализована», — заявил Владимир Солодов.

Губернатор также отметил, что ряд нареканий вызвала процедура общественных слушаний, так как зал городской администрации не смог вместить сразу всех участников слушаний.

«Нам нужно изменить формат проведения обсуждений: подбирать более удобное помещение, проработать дополнительные форматы, включая проведение общественных слушаний в онлайн-режиме. Такое поручение я уже дал. Нам важно по существу услышать каждого гражданина, дать ему возможность высказаться и быть уверенным, что мнение будет услышано и проработано», - подчеркнул глава региона.