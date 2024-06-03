Cтроительство Камчатской краевой больницы близится к завершению. На объекте работают более 400 строителей

Благодаря усиленной командной работе и системному взаимодействию с федеральным центром, региону удалось компенсировать объективное удорожание стройки за счёт средств федерального бюджета, рассказали в администрации региона. Сегодня на объекте выполняют отделочные работы. Всего задействовано около 430 строителей и 20 единиц техники.

«Краевая больница – главный строительный объект на Камчатке. Сейчас можно констатировать, что самое большое здание, когда-либо строящееся на Камчатке, близко к завершению. Уже в 2024 году будет переезд больницы в новое здание и жители получат новое качество медицинских услуг. Это главная задача, которая стоит. Именно поэтому сегодня вместе с медиками, со всеми вовлеченными, мы обсуждали нюансы, связанные с навигацией по больнице, с мебелью, с удобством для пациентов и родственников, с благоустройством территории. И это, в очередной раз, подчеркивает, что никаких сомнений в окончании строительства больницы в этом году нет. Ну а самое главное, хочется поблагодарить Правительство Российской Федерации, которое откликнулось на мои обращения и полностью обеспечило финансирование строительства камчатской краевой больницы», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор добавил, что в пути на Камчатку высокотехногичное медоборудование.

«Формируется рабочая группа по приемке в эксплуатацию и по подготовке всех лицензионных заключений, а также заключений разрешающих органов. Кропотливая большая работа впереди. Сейчас необходимо продумать ряд нюансов – Доступный транспорт, вопрос обеспечения жильем медиков, которым предстоит работать в этом новом учреждении. Безусловно, кадры - это главная проблема здравоохранения и новая комфортная самая технологичная больница должна быть обеспечена профессиональными медицинскими кадрами», — добавил глава региона.

Камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950–1970-х годах. Износ корпусов превышает 70%. Строительство нового здания длится уже много лет. Из федерального бюджета на эти цели выделялись немалые деньги, но в итоге финансирование было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. На эту проблему обратил внимание Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток в августе 2020 года.