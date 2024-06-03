Тысячу доз вакцины от кори доставили на Камчатку. Поставку контролировал глава региона

Нового сезона проекта «Разъясняем. Камчатка» открылся разговором в студии с министром здравоохранения Камчатского края Александром Гашковым. Отвечая на вопрос о дефиците вакцины от кори он рассказал, что на Камчатку поставлено 1000 доз и вопрос решался под личным контролем губернатора Камчатского края Владимира Солодова на уровне Минздрава и Минпромторга РФ.

«До определённого момента с вакциной от кори были в крае вопросы. На текущий момент мы получили некоторую часть заявки из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Самое главное, по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, мы закупили 1000 доз антикорьевой вакцины за счёт регионального бюджета. Вакцина прибыла в Камчатский край»,— сказал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков.

Напомним, в ряде регионов России еще в прошлом году зафиксировали нехватку вакцины от кори. После прекращения поставок американской фармкомпании MSD для вакцинации используется отечественный аналог — препарат «Вактривир», однако объем производства не покрывает дефицит.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года в ходе прямой линии называл проблему нехватки вакцин от кори «техническим сбоем».

«Такой технический сбой на самом деле, он вызывает сожаление. Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы оно было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества», — говорил он.