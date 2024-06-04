Камчатка «краснеет»: Пополнился список районов с режимом пожароопасности

С 3 июня введён особый противопожарный режим на территории Пенжинского муниципального района. Чтобы противодействовать возникновению пожаров в лесах ранее меры безопасности усилили в селе Тигиль Тигильского муниципального района, на территории городского округа "посёлок Палана" и на территории Мильковского муниципального округа.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает, что в период действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и прочих пожароопасных действий.

В связи с действием особого противопожарного режима, пожарные части и пожарные посты приведены в повышенную готовность с целью незамедлительного реагирования в случае возникновения природных пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона 2024 года в Камчатском крае было зарегистрировано 4 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет 37,75 га.

«Сообщения о возникновении лесных пожаров на территории Мильковского и Атласовского лесничеств поступили в РДС лесной охраны Камчатского края в минувшее воскресенье, 2-ого июня. Оба лесных пожара были оперативно ликвидированы в первые сутки на площади 3,6 га и 4 га. К тушению привлекалось 45 человек и 13 единиц техники», — сообщил Егор Просеков, консультант отдела по охране лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.