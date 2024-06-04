Асфальтирование новой дороги к Халактырскому пляжу на Камчатке начнётся в июле

Дорога на Халактырский пляж один из пунктов исполнения мастер плана по благоустройству краевой столицы и развитию туристической инфраструктуры полуострова, напомнили в администрации края. На месте строительства побывал губернатор Камчатки Владимир Солодов, чтобы проверить как идут работы .

Протяжённость дороги до Халактырского пляжа 4,5 километра. На протяжении всего участка будут установлены водопропускные трубы. На объекте производится замена слабого грунта на материалы, необходимые для формирования дорожного полотна. Затем будет произведено асфальтирование, оно начнётся в июле. На объекте предполагается одно мостовое сооружение. В конце дороги будет обустроено кольцо и парковочная площадка.

«Халактырский пляж — одно из самых красивейших мест. На объекте строительства дороги к одному из главных туристических объектов на Камчатке выполняем устройство земляного полотна и водопропускных труб, переустройство существующих инженерных сетей. В ближайшее время приступим к асфальтированию дороги. Ежедневно на площадке задействовано более 30 единиц дорожно-строительной техники и 45 человек. Строительство дороги позволит сделать пляж городским парком, куда смогут приезжать и дети, и мамочки с колясками, и пожилые люди, и семейные пары», — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провёл на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского, на котором губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона.

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов. В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место.