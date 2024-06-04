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  4. Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае принесла присягу на сессии ЗакС

Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае принесла присягу на сессии ЗакС

13:45
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Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае принесла присягу на сессии ЗакС

Депутаты регионального Заксобрания доверили пост Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае Инессе Койрович. Это случилось в второй раз и решение было принято сегодня 4 июня на 31-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края. Кандидатура Инессы Койрович была внесена в Законодательное Собрание главой региона Владимиром Солодовым.

«На этот пост во второй раз назначена Инесса Эриковна Койрович. Мы приняли во внимание большой опыт, накопленный ею за годы работы в социальной сфере, а затем во время исполнения обязанностей Уполномоченного по правам ребенка. Неравнодушие, ответственность, личное участие в судьбе каждого ребенка и семей с детьми, которым необходима помощь и поддержка, – так работает Инесса Эриковна. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка Заксобрание рассматривает все вопросы, касающиеся семейной политики, детских тем, – образования, здравоохранения, летнего отдыха, предотвращения детского травматизма на дорогах, качественного питания в детских учреждениях. Уверена, что эта совместная работа продолжится и в дальнейшем», — прокомментировала назначение председатель Законодательного Собрания Ирина Унтилова.

После оглашения решения депутатов Инесса Койрович принесла присягу и поблагодарила за доверие. Председатель Законодательного Собрания поздравила Инессу Койрович с назначением, вручила ей удостоверение и нагрудный знак Уполномоченного по правам ребенка и пожелала успехов.

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