Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае принесла присягу на сессии ЗакС

Депутаты регионального Заксобрания доверили пост Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае Инессе Койрович. Это случилось в второй раз и решение было принято сегодня 4 июня на 31-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края. Кандидатура Инессы Койрович была внесена в Законодательное Собрание главой региона Владимиром Солодовым.

«На этот пост во второй раз назначена Инесса Эриковна Койрович. Мы приняли во внимание большой опыт, накопленный ею за годы работы в социальной сфере, а затем во время исполнения обязанностей Уполномоченного по правам ребенка. Неравнодушие, ответственность, личное участие в судьбе каждого ребенка и семей с детьми, которым необходима помощь и поддержка, – так работает Инесса Эриковна. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка Заксобрание рассматривает все вопросы, касающиеся семейной политики, детских тем, – образования, здравоохранения, летнего отдыха, предотвращения детского травматизма на дорогах, качественного питания в детских учреждениях. Уверена, что эта совместная работа продолжится и в дальнейшем», — прокомментировала назначение председатель Законодательного Собрания Ирина Унтилова.

После оглашения решения депутатов Инесса Койрович принесла присягу и поблагодарила за доверие. Председатель Законодательного Собрания поздравила Инессу Койрович с назначением, вручила ей удостоверение и нагрудный знак Уполномоченного по правам ребенка и пожелала успехов.