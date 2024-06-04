Посёлок Николаевка на Камчатке принял эстафету эколого-патриотической акции «Сад памяти»

Накануне в поселке Николаевка Елизовского муниципального района прошла экологическая акция «Сад памяти», сообщили в правительстве региона. Традиционно она посвящена памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция гармонично вписалась в региональный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Его поддерживает Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края. Первые высадки деревьев уже прошли в Мильковском и Быстринском округах и в селе Палана и в Эссо. Ближайшие мероприятия пройдут 4 и 5 июня в Вилючинске, 5 июня в селе Седанка Тигильского округа, 7 июня в селе Пущино Мильковского округа, 14 июня в посёлках Ключи, Усть-Камчатск и Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа.

Министр Камчатского края по делам молодёжи Виктория Ариарти, так прокомментировала происходящее в этот день.

«Экологическая акция проводится по всей стране и уже не первый раз в Камчатском крае. Акция имеет три глобальные цели: сохранение памяти о победе наших солдат в Великой Отечественной войне – в условиях специальной операции акция приобретает особенный смысл, потому что нам важно сохранять память о героях прошлого и настоящего. Патриотическое воспитание – вторая цель мероприятия, которая объединяет всех нас в это время. И третье – это конечно же экологическая повестка, как напоминание того, что каждый из нас должен осознано проживать каждый новый день на этой планете и сохранять природу для будущих поколений», – сказала Виктория Ариарти.

Глава района Сергей Тюлькин рассказал, что акцию также проведут в Елизовском городском поселении и в селе Паратунка.

«Сад памяти» — акция посвящённая памяти погибших в Великой Отечественной войне. По всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев и камчатцев приглашают принять участие. Напомним, акция проводится по поручению Президента Российской Федерации и проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии России в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.