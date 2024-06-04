Важные изменения в камчатский закон о земельных наделах для участников СВО

Стали известны первые итоги 31-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края. О них сообщила председатель камчатского парламента Ирина Унтилова.

Так, приняты изменения в закон «О предоставлении земельных участков в собственность военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии РФ, и членов их семей в Камчатском крае».

«Теперь родители участника СВО смогут получить земельный участок, если супруга военнослужащего не встала на учет для получения участка в течение 6 месяцев», — рассказала Ирина Унтилова.

Парламент утвердил еще одно важное новшество: теперь в Петропавловске-Камчатском и Елизово участки будут выдавать не только на землях, переданных муниципалитетам Министерством обороны РФ, но и на землях, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для формирования жилых районов.

«С этой инициативой выступила администрация ПКГО. Тем самым создаются условия для строительства целых коттеджных поселков для участников СВО и их близких в наиболее востребованных муниципалитетах Камчатского края – это Елизовский и Петропавловск-Камчатский городские округа», – прокомментировала Ирина Унтилова.