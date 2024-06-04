Авиапассажиров с Камчатки хотят наказывать рублём за «помощь» в перевозке икры

Возможность установления административной ответственности для авиапассажиров, принимающих икру в багаж от посторонних лиц будет рассмотрена в краевой Думе. Об этом сообщила спикер Заксобрания Ирина Унтилова

Отчёт об итогах работы линейного отдела МВД России на транспорте представил врио начальника отдела Олег Бутырин. Он сообщил, что система контроля в аэропорту «Елизово» налажена и действует бесперебойно, но есть проблема, решение которой возможно только на законодательном уровне.

«Не установлена законодательная ответственность для авиапассажиров за принятие в багаж грузов от посторонних лиц. Это даёт лазейку лицам, которые передают икру с пассажирами, вылетающим из аэропорта «Елизово», — сообщил Олег Бутырин.

Сотрудники транспортной полиции знают граждан, которые передают грузы, но препятствовать этому на законных основаниях не могут.

«Единственное, что могут сделать наши сотрудники – это обратиться с предложением покинуть здание аэропорта. Системная работа позволила уменьшить число таких случаев. Но в целом, необходимо законодательное решение», — пояснил врио начальника Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.

Напомним, что федеральный закон «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления» вступил в силу 1 ноября 2022 года

«Сегодня мы видим успешность эксперимента по ограничению провоза красной икры в багаже авиапассажиров. Но очевиден пробел, который позволяет браконьерам продолжать незаконную деятельность. Поэтому депутаты готовы подключиться к работе над этим вопросом, ждём предложений от транспортной полиции», – заявила председатель Законодательного Собрания Ирина Унтилова.