Авиарейсов с Камчатки в Москву стало больше

Пассажирам главного аэропорта Камчатки стали доступны вечерние авиаперелёты из международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Москву, сообщили в пресс-службе аэропорта. Программа полётов в столицу России расширена до 17 рейсов в неделю

«Авиакомпания «Аэрофлот» запустила дополнительные рейсы в столичный аэропорт Шереметьево. Авиасообщение осуществляется по понедельникам, вторникам и воскресеньям. Из Москвы вылеты запланированы на ночное время – 00:30, на Камчатку рейс прибывает в 17.45. С полуострова в столицу пассажиры могут улететь в 20:30», — говорится в сообщении.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта pkc.aero в разделе «Сезонное расписание». Билеты уже в продаже на сайте и в приложении aeroflot.ru, по звонку в call-центр авиакомпании или в авиакассах.