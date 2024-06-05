Проекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока реализуют почти 150 резидентов ТОР «Камчатка»

Резиденты ТОР «Камчатка» ввели в эксплуатацию 44 предприятия.Один из них, который успешно развивает свой проект в сфере туризма — ООО «Шале». год назад открыло базу отдыха в Паратунке благодаря преференциальному режиму.

Год назад, в Паратунской туристско-рекреационной зоне, была открыта база отдыха «Камчатка» Шале.



«В рамках подписанного соглашения одним из условий было предоставление земельного участка под строительство и осуществление инвестиционной деятельности. Вопрос был успешно решён, и нам предоставили земельный участок. В 2022 году мы получили субсидию за технологическое присоединение к сетям электроснабжения и водоснабжения. В текущем году мы также приняли участие в отборе заявок для получения субсидии на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры. Наша заявка была поддержана. Я считаю, что территория опережающего развития - достаточно успешный механизм, в рамках которого предпринимателям оказывается поддержка. Главное, чтобы предприниматели со своей стороны на самом деле занимались реализацией своего инвестиционного проекта», — подчеркнула директор ООО «Шале» Анастасия Михайловская.



Реализация инвестиционного проекта продолжается: в 2025 году запланировано завершение строительства двух индивидуальных одноэтажных и одного гостевого двухэтажного домов.



На данный момент номерной фонд комплекса состоит из 32 номеров, трёх индивидуальных одноэтажных и одного гостевого двухэтажного домов. Общая вместимость составляет 98 человек, также на территории базы располагаются бассейн, ресторан и баня.



На Камчатке проекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока реализуют почти 150 резидентов ТОР: общий объём вложенных в экономику региона инвестиций составляет 55,6 миллиарда рублей, создано свыше девяти тысяч рабочих мест.



Территория экономического развития ТОР «Камчатка» была создана в сентябре 2015 года. В его границы включены земельные участки, находящиеся на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского, Карагинского, Олюторского, Пенжинского, Соболевского, Усть-Большерецкого муниципальных районов, Быстринского, Мильковского, Тигильского и Усть-Камчатского муниципальных округов, а также части акватории Авачинского залива. На этих территориях установлен особый правовой режим для реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, рыбной и мясоперерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и производства стройматериалов, а также в сфере туризма, логистики.