Удостоверение ВБД получили мобилизованные на СВО камчатцы

В региональном филиале «Защитники Отечества» бойцы, которые были призваны на СВО в ходе мобилизации, получили удостоверения ветерана боевых действий.

«Удостоверения ВБД воинам торжественно вручила руководитель Наталья Малеева. Приехал поздравить бойцов и Председатель исполнительного комитета Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Берестенников», —сообщили в региональном отделении ФЗО

В филиал Фонда «Защитники Отечества» были приглашены сотрудники МФЦ, которые приняли документы у бойцов для оформления полагающихся ветеранам СВО мер социальной поддержки.

Напомним, что также можно оформить электронное удостоверение ВБД. Для этого надо обратиться в банк с двумя документами: паспорт гражданина РФ и бумажное удостоверение участника боевых действий. Заполнить анкету и заявление. В течение 7 дней карту-удостоверение выдадут на руки. После получения ее нужно активировать — вставить в банкомат карту-удостоверение и ввести полученный в банке или по СМС ПИН-код.

На сегодня банк ВТБ вслед за ПСБ включился в программу по выдаче электронных удостоверений Ветерана Боевых Действий участникам СВО.

Первыми об электронном удостоверении ВБД объявил ПСБ, создав много бонусов для этой категории. Теперь такую услугу начал оказывать ВТБ и сообщил список привилегий

«Для тех, кто переведёт получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) или пенсии на карту ВТБ, доступны специальные условия: 7% годовых на остаток по текущему счету; снятие наличных без комиссии в банкомат любых банков страны; страхование средств от мошенничества за счет банка; если первое зачисление ЕДВ или пенсии придет до 30 июня — ставка по накопительному счету до 18% годовых», — сообщили в банке