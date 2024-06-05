Дети играли в «Зарницу»: Шестьдесят камчатских школьников учились спасать и спасаться

На Камчатке, при активном участии регионального управления МЧС России, прошла игра-зарница «Наследники Святой Руси». Она состоялась на территории Свято-Троицкого кафедрального собора.

«Участниками стали 60 человек - это учащиеся городских школ и воспитанники воскресных школ Петропавловска-Камчатского. Всем им предстояло пройти полосу препятствий, метать гранату, научиться стрелять, оказать помощь и транспортировать пострадавшего, продемонстрировать знания противопожарной безопасности и умение пользоваться снаряжением радиационной, химической и биологической защиты», — рассказали организаторы мероприятия.

На пожарно-спасательной дистанции команды училась одеваться в боевую одежду пожарного. На станции «Спасение на воде» оказывали помощь тонущему. Этап РХБЗ включал в себя надевание противогаза и легкого защитного костюма Л-1.

Познавательным развлечением для школьников стало знакомство с кинологической службой поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Кинологи рассказали школьникам о своей работе и познакомили ребят с собаками-спасателями.

Военно-патриотическую игру совместно с Главным управлением МЧС по Камчатскому краю организовали Камчатская епархия, Группировка войск и сил на Северо-Востоке РФ и Пограничное управление ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.