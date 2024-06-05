Первые уловы лосося направлены в социальные учреждения Усть-Камчатского района

На этой неделе царского лосося – чавычу – на столы подавали воспитанникам детских садов и соццентра в Усть-Камчатске. На следующей неделе свежую рыбку получат учреждения Ключей и Козыревска, рассказал на странице своего телеграм-канала Олег Бондаренко, глава УКМР.

«От себя лично и от лица детворы нашего района выражаю благодарность нашим рыбопромышленникам, генеральному директору ООО «Устькамчатрыба» Валентину Павленко, президенту Усть-Камчатской ассоциации по охране водных биоресурсов Михаилу Коваленко за социальную ответственность, за верность традициям», — сказал Бондаренко.

Круглый год в районе обеспечиваются как лососем, так и донными породами рыбы все социальные учреждения и определённые категории граждан.

«Благодарю руководство всех наших рыбопромышленных предприятий за всестороннюю помощь району и поздравляю с началом путины-2024», — подытожил Бондаренко