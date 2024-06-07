Встреча с медведем реальна не только в лесу — Минлесохоты Камчатки предупреждает

Министерство лесного и охотничьего хозяйства предупреждает жителей Камчатки о выходе медведей в населенные пункты.



«В ночь с 6 на 7 июня в районе села Коряки отстрелен медведь, терроризирующий поселок. Ввиду начала брачного сезона у бурых медведей, просим граждан при посещении лесов быть более бдительными. При встрече со следами жизнедеятельности зверей необходимо покинуть лесной массив. Если вам встретился медведь на окраине населенного пункта или в черте города, просим сообщить об данном факте по номеру 112», — сообщил Александр Сельницин, сотрудник управления министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.



Чтобы избежать встречи с медведем, держитесь открытых мест и редколесий. Так вы сможете вовремя заметить хищника и соблюдая осторожность срыться или принять меры для отпугиваниязверя, чтобы обезопасить себя от нападения. Также не ходите по берегам рек в сумерки, на рассвете, а также ночью.