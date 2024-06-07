Кампания по летней трудовой занятости школьников на Камчатке перешла в активную стадию

Количество рабочих мест для летнего трудоустройства подростков на Камчатке увеличили благодаря активной работе специалистов Кадрового центра Камчатского края и Молодёжного центра краевой столицы.



«Два года назад, в 2022 году, на полуострове была утверждена программа содействия занятости молодежи до 2030 года. Программа целиком и полностью нацелена на адаптацию подростков на региональном рынке труда. Одним из направлений программы стала летняя занятость. Это, пожалуй, самое востребованное направление в настоящий момент. Сегодня специалистами регионального Кадрового центра ведётся активная работа, по привлечению работодателей к летней занятости школьников. Уже удалось увеличить количество рабочих мест на вторую смену на 258 вакансий. В июне к работе приступили 1322 подростка», – рассказал заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Иван Голованов.



Школьники-подростки работают помощниками воспитателей, архивариусов, библиотекарей и культурологов-аниматоров, задействованы на благоустройстве общественных территорий, ежедневно с понедельника по пятницу по четыре часа в день. За свой труд школьники получат заработную плату. За каждый полный отработанный месяц при четырехчасовом рабочем дне – по 25164 рубля. Доплата от Кадрового центра Камчатского края составит 2250 рублей за месяц работы.



Во вторую и третью трудовые смены – к работам приступят ещё более полутора тысяч школьников из районов и округов Камчатки.



Напомним, получить работу на лето подросток может в Кадровом центре Камчатского края. Он расположен по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 42/1. Там будущим работникам выдадут направление на трудовую деятельность. При его получении школьникам необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Более подробная информация по телефону: +7 (4152) 41-07-21, добавочный 121.