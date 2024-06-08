Камчатка привлекательная: Регион вошел в ТОП-15 по притяжению инвестиционных программ в России

Петербургский международный экономический форум стал местом где также подвели итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России за 2024 год.



Камчатский край занял 15 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на пять позиций. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.



«Камчатка вошла в лидеры рейтинга состояния инвестклимата от АСИ. Традиционно на полях Петербургского международного экономического форума подводим итоги инвестиционной привлекательности регионов страны. Рейтинг рассчитывается по множеству показателей и оценивает усилия власти по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Это результат усердной работы и системного взаимодействия команды правительства Камчатского края и предпринимательского сообщества. Это не только наша заслуга. Следующий год ставит перед нами ещё более амбициозные задачи. Приложим максимум усилий», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



Заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова сообщила, что в Топ-15 вошло восемь дальневосточных регионов



«Подняться в рейтинге нам помогли такие важные для нас позиции, как подключение к электро и водоснабжению, что для нас всегда было достаточно проблемной зоной. В этом наши представители бизнеса высоко оценили процедуры по предоставлению земельных участков в аренду, постановке на кадастровый учет. Кроме того, впервые за много лет у нас улучшились показатели по административному и силовому давлению. Вместе с тем ещё остаются проблемы по предоставлению инфраструктуры для бизнеса, также есть определенные вопросы в целом по поддержке субъектов предпринимательства. Самый высокий рост отмечается по показателям открытости региона. Прежде всего по каналам открытой связи губернатора с представителями бизнеса и по работе инвестиционных программ», — сказала Юлия Морозова.