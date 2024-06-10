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Полсотни профессий и 1579 бюджетных мест откроют в техникумах и колледжах Камчатки

10:25
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Полсотни профессий и 1579 бюджетных мест откроют в техникумах и колледжах Камчатки

В Камчатском крае работают 11 средних профессиональных образовательных учреждений, в которых обучается порядка 7,5 тысяч студентов, сообщили в правительстве региона.

«Наши колледжи и техникумы предлагают широкий выбор специальностей, современные программы обучения, опытных преподавателей, оснащенные мастерские, а главное - обучение на востребованные в нашем регионе профессии», — рассказали в министерстве образования Камчатского края.

Качественное образование и гарантированное трудоустройство гарантируют студентам в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«Впервые на Камчатке в рамках «Профессионалитета» мы набираем абитуриентов на совершенно новую специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», это очень интересная и востребованная профессия в горной отрасли», — рассказала директор Камчатского политехнического техникума Лилиана Буряк.

В Камчатском крае базовым техникумом «Профессионалитета» является Камчатский политехнический техникум, сетевыми - Камчатский промышленный техникум, Камчатский индустриальный техникум, Камчатский сельскохозяйственный техникум. Ключевым индустриальным партнером в этом проекте является компания GORA Кумроч (АО «Быстринская горная компания»), которая принимает участие в подготовке кадров для горной промышленности.

«Профессионалитет» – это программы ускоренного обучения с акцентом на практические навыки, гарантия трудоустройства на предприятия, входящие в кластер, высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие повышение квалификации.

Подать заявление на поступление в учебные заведения Камчатского края абитуриент может не только лично в приемную комиссию, но и в электронном виде — через сайт образовательной организации.

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