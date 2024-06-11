Камчатцев приглашают на всенародный праздник в центре Петропавловска, 12 июня

Двенадцатого июня в Петропавловске-Камчатском начнутся торжественные мероприятия и народные гуляния, посвященные Дню России.

Откроет праздник Всероссийская акции «10 000 шагов» и спартакиада пенсионеров. Она начнется в спортивном парке «Спартак» в 11:00.

В полдень заработают все основные спортивные площадки, на которых пройдут: открытая тренировка каратистов, состоится сеанс одновременной игры в шахматы, турниры по волейболу и баскетболу, мастер-классы по теннису и гольфу. Гости праздника увидят показательные выступления «Силовой экстрим» и, возможно, вдохновятся на сдачу комплекса ГТО.

С 12.30 волонтеры будут раздавать ленточки с триколором на площади у стелы «Город воинской славы».

В 13.00 на основной сцене в центре краевой столицы начнется торжественная программа, посвященная Дню России с участием официальных лиц города и края. Затем для гостей праздника состоится концерт #МыРоссия, в котором примут участие лучшие творческие коллективы.

Во временном пункте отбора на военную службу по контракту можно будет задать вопросы, проконсультироваться с представителями ведомства.

В День России пройдет фестиваль национальных культур от Камчатской региональной общественной организации «Содружество».

Организаторы поставят 15 палаток с традиционными предметами быта, демонстрацией национальной одежды, обычаев, культуры и выставкой - угощением с блюдами национальной кухни национально-культурных объединений Камчатки. Площадка от «Содружества» расположится со стороны набережной по ул. Озерновская коса.

Кроме того, в этот день с 13.00 до 17.00 состоится ежегодный национальный обрядовый праздник «День первой рыбы». Гостей ждут на площадке возле Центра ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю по ул. Озерновская коса, 5.

Завершатся праздничные мероприятия в 17:00.

По периметру места проведения мероприятий установят леерное ограждение, ограничивающее движение пешеходов. Для участников и гостей праздника будет действовать пропускной режим. Запрещено проносить с собой предметы, которые могут быть потенциально опасными для окружающих, а также спиртосодержащие напитки.

Напомним, что движение по ул. Ленинская перекрыто в связи с проводимыми работами по перекладке сетей. В этой связи горожан просят планировать маршрут заранее с учетом организованного двустороннего движения по ул. Советская.