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  4. Камчатский этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» собрал 24 команды и 270 игроков

Камчатский этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» собрал 24 команды и 270 игроков

12:20
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Камчатский этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» собрал 24 команды и 270 игроков

Соревнования Всероссийского турнира «Кожаный мяч» на Камчатке проводились в двух Лигах: Сельской и Городской, сообщили в краевом министерстве спорта.

«В Сельской лиге “Колосок” игры прошли в двух возрастных группах. В средней и младшей возрастных группах встретились по четыре команды из муниципальных районов: Елизовского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Тигильского и Карагинского. В младшую возрастную группу ”Сельской Лиги” была допущена команда девочек ”Камчадалочка”, которая готовится на выезд в конце июня в Барнаул для участия в межрегиональном этапе Международного футбольного фестиваля “Локобол – 2024 – РЖД” среди девочек 2012-2013 г.р. В Городской Лиге за призовые места боролись 16 сильнейших команд Камчатского края из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, Паланы», - рассказали организаторы.

Церемония награждения призеров и торжественное закрытие регионального этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» прошла в актовом зале Камчатского дворца детского творчества. Команды – победительницы соревнований получили кубки, дипломы, игроки были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней, специальные призы получили 15 лучших игроков соревнований.

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