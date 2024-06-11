Молодой Тихоокеанский морж приплыл в Авачинскую бухту на Камчатке

Тихоокеанский морж моржа на юге полуострова редкий гость удача. Отдыхающее животное удалось запечатлеть видеооператору и путешественнику по Камчатке Илье Мельникову.



«В районе кекура Чёртов палец увидели это ластоногое чудо и сняли его на телефон. Сначала я подумал, что это сивуч, потому что он был сравнительно небольшого размера. Но, подойдя поближе, увидел у него один бивень. Понял, что это молодой морж, и решил съездить домой за камерой. Вернулся через полтора часа, но уже наступил прилив, и животное куда-то уплыло. С одной стороны, здорово, что удалось запечатлеть редкое явление, а с другой обидно, что с собой не было профессиональной аппаратуры», — рассказал Илья.



Специалисты по морским млекопитающим объяснили, что животное наверняка приплыло к берегам Камчатки с Чукотки, где обитает крупнейшая популяция тихоокеанских моржей. Скорее всего морж отдыхал после долгого пути.



«В каждой популяции моржей и других видов морских млекопитающих есть особи, которые осуществляют такие дальние заплывы за пределы своего обычного района обитания. Так они проверяют возможность расширения ареала. Если на новом месте условия благополучные и подходящие для жизни, животные позже туда возвращаются. Моржи ориентируются в море, как люди в городе. Они отлично понимают, куда держат путь, и знают, как вернуться к местам размноженияна льдах Берингова моря», — рассказал Иван Усатов, младший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского



Визит моржей на юг Камчатки – редчайшее явление, Молодую особь в Авачинской бухте видели в августе 2018-го года. В марте 2023 года очевидцы сообщали о морже на льдине в бухте Большая Лагерная. Что касается особо охраняемых природных территорий, сотрудники Кроноцкого заповедника также изредка встречают во время исследований единичные особи. Например, в 2022 году молодой зверь был отмечен у мыса Ольга. А в 2013 году произошла настоящая сенсация. Впервые за историю научных наблюдений моржиха с моржонком «потеснили» сивучей на Камне Козлова в акватории заповедника – это репродуктивное лежбище сивучей, где ежегодно рождаются порядка 100 щенков. Залёжки моржей также ранее были отмечены на побережье залива Корфа в Корякском заповеднике.



