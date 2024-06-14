Кытэг илгыльӄык актыка г’алапык, кытэг гиӈэ актыка эмык

Ынан ночальӄэтыӈ утту кункаӈаньӈынин, ынан г’эг’эпыӈ г’ычг’у куллэӈнин. Ынно эвыччеткылг’ин то апэякылг’эн. Ночальӄэпыӈ куйиӈэльг’этыӈ..., ӄэйлы, кытэг!

15 анойыг’элгык китыӈ Ымваятэн г’ылв’ый кытэгэн. Энантоӈвавылг’о итгыг’и Европейский омакатгыйӈын кытэгэнергетикан то Ымваятэн умэкэт энергиян кытэгэн. Яёг’ыӈъён -тит ваята г’ынгитэн майӈыявагыйӈын кытэгэнергетикан.

Янотыӈ Г’ылв’ый кытэгэн нэтилин Европак 2007 гэвэгыйӈык. Г’ам эмэт 2009 гивик ныг’эли ымваятэн, в’уткые омакаллай 30 стрнав’. Гэмгэтгивик комайӈаллаӈ. Гэмгэг’уемтэв’илг’э гаймыгыйӈын чинин етилиӈнин г’ылв’ый: гэйӄытумгэ нэкунйиӈэв’ӈын кытэгынгэм.

Йытоӈвав’гыйӈын электричестван кытэгэн-ыннин ӄонпыӈ валг’ын. Явак мэльницав’ г’уемтэв’илг’э наӈвонав’ 3-2 векак явал мойык эраӈ, г’ам виткукин кытэгэлектростанциян гантоӈвав’лэн 1890 гивик Даниянотак, ачгэкэнайтыӈ накояваӈын.

Энантоӈвавылг’о Г’ылв’ыен кытэгэн кэв’лаӈ, ыно в’утку нэкуйгулэньӈын ваята кытэгэнетгетикан. Г’оямтав’элг’ыӈ нэкунгыйивэньӈын, еӄин котоӈватыӈ энергиян кытэгэн. В’утку кэллаӈ мероприятияв’: экскурсияв’ станцияӈ, йытг’атвылӈыгыйӈо гайӄыэкспертата, когалалаӈ выставкав’, лекцияв’, семинаро темайпыӈ "Кытэг-инингивин энантоӈвавылг’ын энергиян".

Тыттэль ӈынвыӄ котвалаӈ ваятычгэн гыйив’ӄэву. В’отыччу-ӄун: "Ӈэвэӄ коӄайэлыкытэгатыӈ -юлэӄ ячиматыӈ ӈайӈынэн. Ӈэвэӄ моӄама кытэгылӄэвэ-емэлэтыӈ. Ӈэвэӄ кытэгатэ лыӄлэӈкы айгытӄыӈӄо-ямайӈыӄэялгыёг’ыӈ. Ӈэвэӄ юлэӄ уйӈэ актэгатка итти то кытэв’ъёг’э-емуӄэюг’ыӈ. Кытэг кыг’эӄэг’эйӈэӈ-ячиматыӈ ӈайӈынэн. Ӈэвэӄ алак нытгылӄин кытэг-емуӄэюг’ыӈ. Эв’тылкытэга куеньӈынин омом. Алак кытэг тэйкыэнэнэӈӄалыӈӄо-екычгыюг’ыӈ. Кытэг, кав’ъяйгын то в’ыялв’ыял -ӈыёӄ чининкинэв’ ӄайтакалӈо. Комайӈыкытэв’ъёг’ыӈ мэйӈымуӄэюг’ык. Кав’ъягыйӈо кыг’ояв’лаӈ гэмгэынки нучельӄык-ячиматыӈ ӈайӈынэн".

Настя Шевцова панэнатвэ: "Кытэг-ыннин этгыйӈын ӈайӈынэн. Уйӈэ чинин эвыччеткылг’ин, г’ам имы-ею конпаёчав’ӈынэн. Ӄыгит-ӄун, в’ытв’ыт, аятылг’ын йыллыӈӄо, пэӈкэӈ йыӄулг’ын лав’тыӈӄо. Кытэг китыӈ нымэлӄин то в’ача аткэӈ. Ымоӈ кэллаӈ: еӄин валг’ын ӈайӈынэн то еӄин валг’ын г’уемтэв’илг’ин ӄалалв’ын. Титэ мыткомыльг’аллаӈ, мыткоег’аллаӈ кытэгыӈ мыткэгыӈтолаӈ. Г’ам ӈэвэӄ лыӄлэӈкы, коктэгатыӈ то лыг’улӄылык копытӄаллаӈ пиӈапилляӄу, этг’о-ван мыткоӄаяв’лаӈ то еван г’аӄайпыгыйӈын. Ятан актыга кытэг еӄин мынэв’лан: коктэгатыӈ ченэнгайма. Г’ам мэлкычыль мыткопэӄылаӈ: яячыко, лэйвынэӈык, яяк. Ӈынвычгаё ков’алэлӈаллаӈ кытэгык оӄноӈӄо гэнэечг’эллэнав’. То тэӄын мыткулыг’уӈын ынно, ӄэйгут мыткулыг’уӈнэв’ камакъялг’о утту, еӄин конгычголав’ӈынэн в’ытв’ыто то мыльӈайӄын, еӄин комлалаӈ зонтикав’, еӄин кытэг омакаӈ китыӈ муӄэк. Кытэгыкъет гантоӈвав’лэнав’ ӈынвыӄ загадкав’: "Этилтилкин, г’ам куйиӈэлг’этыӈ. Элэв’тыкылг’ин, г’ам нывъёпчаӄэн. В’ача нымэлӄин, в’ача комаячг’атыӈ". Кытэг мэтг’аӈ гитэк аӈӄак, в’эемык. Ынан контоӈвав’ӈынэн митг’айинав’ мыгмыго то ӄаймыгатгыйӈо. Мэмлэпыӈ эмэлкэ алкылыӈ мэӈинет ныкэтгуӄин то миӈкые когалаӈ кытэг. Кытэгык мыткэгыӈтолаӈ алак, еван ынно в’иннетычг’ын. Ынан конкамакъяв’ӈынэн кытэгмэльницан. Ӈэвэӄ кытэг иткэ, ӄыём микынэк ныг’ынтоӈвав’нэн мельницан. Мельницаӈ еккин-ван бензин, электричестван, кытэга конкамакъяв’ӈынэн. Кытэг кыг’уевыӈ гэмгэымнутэк. Инг’э коялгытыӈ, мыев’ гэйгулэлинэв’ ымыӈ йыг’это. Ынан мэлькычыль коннялгытаньӈынэн тыкэн пичгин, в’отӄо-ӄун мыткуйгулэньӈын микынэк йынны копаньӈынэн то гаймат кояӄкрасильг’атыӈ".

Алексейын Князевынын панэнатвын: "Тэг’и мэки ныг’ивын, ыно г’эӈг’элу тыкулӈыӈын кытэг. Вэтга накокэтог’ыӈын нычыӄӄин то нилыӄин г’ылв’ый. Кытэга кунӄуӈӈин уттыкин лэлэлпэяв’ытв’ыто, г’ам муӄэмуӄ купычгычгэтыӈ етӄыльӄык. Гаймат этг’о в’ача -титэ лыӄлэӈкы в’ъяла кайпыӈнин яяв’ то йыг’это. Г’иг’ын кунг’элыӈ чеӄэн валг’ын, малькит ковыччаллаӈ яяв’. В’утку ятан кивыӈ, ив’кэ яяк ваккы. Г’ам яйтык, увик инийитэ каймакӈын то кочаёӈ. Омгыйӈа нэкуннылӄэв’ги. Г’ам чыӄв’ъял тэӄын йыӄэти, уйӈэ авичав’ка. Г’ам кытэг кэньӈывоӈ алваӈ валг’ын. Майӈыгылыпык лыгу ӄэй ныӄайкытэгатын. Ынан куеньӈынин эгыӈтогыйӈын. Г’ам мынкэтог’ылан чольаӈӄаӄаймыгатгыйӈын. Вэтг’а увик кулэг’уӈын тэйкычыгэйыльӄык то ыявак кумӈатылг’у яӄъяӄу. Кытэга конкамакъяв’ӈынэн аӈкамэмыл, то ынно купытӄэтыӈ кыччатмыгата айкатык. Амчыгайнотак кытэга кункамлилав’ӈынин кычгыйылло то кунг’иньӈав’ӈынин выг’аю. Ынан куеньӈынин мэтг’аткэн тыӈэчг’ин. Кытэг амалваӈ валг’ын. Кэньӈывоӈ номӄэн, нычыӄӄин, нэгыӈтоӄэн то мыльӈайӄылг’ын. Ныкэтгуӄин, эейв’эчеткылг’ин, в’ача нымэлӄин. Гэмгэынки нытваӄэн. Уйӈэ титэ энвилкылг’ин. Ынно мэйӈылэйвылг’ын. Ӄонпыӈ кулэйвыӈ лыгэыявак. Ынан эмэлкэ ныг’ытвынэн еӈтыгыйӈо, ею эйгулэткылг’у, эмэлкэ гэмгэынкые куллэӈнин тыкэв’. Г’атав’ кытэг эмчинин валг’ын, мыев’-ӄун амкумг’у кулӈыӈнин ынин в’энвылг’атгыйӈо".

Алисанак Фоксанак тывынэн "Ныппулюӄин лымӈыль кытэгыкъет.": "Ыннэӈчеӈ Ыппулю Ӈавытӄатпилляӄа лыг’унин Кытэг. Кытэг вэтга ынан мэлу йыччынин, то иви яво мийгулэтын. Ыппулюӈавытӄатпиль тавалӈылай ынкыӈ лыг’олӄылыӈ то ӈывонэн йыв’аняватык. Г’ам Кытэг купычгычгэтыӈ, уйӈэ аваломка йыннын ынно. Ӈэяӈ Ныппулюӄин Ӈавытӄатпиль ӄайвэллай гытката то ӈывой майӈыкумӈатык. Г’ам кытэг амъел купычгычгэтыӈ, уйӈэ нэм ынно аваломка. Ынняӄ Ныппулюӄин Ӈавытӄатпиль тыпгэти ынангычголӈаетыӈ, йыкэӈэтыӈ мойлыӈыт йынкамлилав’нин то ӈывой кумӈычийык. Г’ам кытэг этг’о-ван ӈывойм мэйӈыпычгычгэтык. Гымлэ уйӈэ аваломка итти. Ныппулюӄин Ӈавытӄатпиль янот коӈотавыӈ кытэгыӈ то кивыӈ еккин-ӄон эейгулэньӈыкэ, выг’аёк эв’ӈывой: " Ӄок! Эчеткэюӈкылг’игым! Ӄыгит кытэгыӈ уйӈэ йынны атвыка нэкунтыӈын. Янот ынно ятан паломтэлык!" Ӈанконаӈӄо Кытэг ныг’эли ынин ынанмальчыг’ын тумгытум. Ӈаен итти Кытэг Ченэнгайма этгыйӈэн".

Йычоччымав’нэн В’ачаӈанак

Ветер в поле не догонишь, ветер сетью не поймаешь

Он к земле деревья клонит, он по небу тучи гонит. Он прозрачен и бесцветен. Над землей летает ветер!

15 июня отмечается Всемирный день ветра.Инициаторами создания стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель — привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.

Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество растет. Каждый человек может отпраздновать этот необычный день самостоятельно: например, отправиться с друзьями запускать воздушных змеев, используя для этого веселого действа бесплатную и мощную энергию ветра.

Создание электричества из ветра – это возобновляемый источник энергии. Использовать мельницы люди начали ещё в 3-2 веках до н.э., а первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, которая с тех пор активно использует этот вид энергии.

Организаторы Дня ветра подчеркивают, что к числу основных задач праздника относится и знакомство с ветроэнергетикой широкой общественности. Людям на практике показывают, как рождается энергия ветра. В это день во многих странах мира проводятся мероприятия, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами, проходят фотовыставки, лекции и семинары на тему «Ветер — альтернативный источник энергии.

Очень много народных примет про ветер. Вот некоторые из них: "Если дует лёгкий и влажный ветер – к продолжительному ненастью. Если во время дождя подует сильный ветер – к хорошей погоде. Если ветер подул зимой с севера – к сильному холоду. Если долго стояла безветренная погода и подул ветер – к дождю. Ветер дико воет на все лады – к плохой погоде. Если летом подует горячий ветер – к дождю. Южный ветер тепло приносит. Летом ветер с востока – к засухе. Ветер, вихрь и буран – три родные брата. Сильный вихрь поднимается перед проливным дождем. Вихри появляются в разным местах у земли – к ненастью".

Настя Шевцова рассказала: "Ветер – это явление природы. Сам он невидимый, но результаты работы его деятельности заметить можно. Это, например, лист, который упал с ветки, или шляпка, которая слетела с головы. Ветер может быть приятным и не очень. Все зависит от времени года и настроения человека. Когда нам жарко, мы только рады дуновению ветерка. Он дарит нам прохладу. А если на улице зима, то ветер не просто дует, а еще и бросает нам в лицо колкие снежинки, и от этого становится еще холоднее и неприятнее. Но мы не можем управлять ветром: он дует, когда ему захочется. Зато мы можем от него спрятаться: в здании, в транспорте и просто дома. Многим нравится наблюдать за уличной ветреной погодой из окна, закутавшись в теплое одеяло. И, кажется, мы вроде видим ветер, хотя на самом деле мы видим, как качаются деревья, как поднимаются с земли листья или пыль, как гнутся у людей зонтики, если ветер соседствует с дождем. Про ветер придумано много интересных загадок. Например: «Без крыльев, а летает. Без головы, а свистит. Иногда он добр бывает, а порой очень сердит.» Ветер очень красиво наблюдать на море или речке. Он создает на водоеме красивые бушующие волны или мелкую легкую рябь. По воде и можно определить силу ветра и даже его направление. Ветер является не только спасителем от жары в летние дни, но еще и помощником. Он крутит мельницу, называется – ветряная. Если бы не было на земле ветров, то не придумали бы люди такое удивительное изобретение. Для мельницы не нужен бензин или электричество. Вся ее работа основана на силе ветра. Ветер может появиться в любой точке мира. Ветер быстро перемещается с места на место, потому что знает все дороги. Он может переносить запахи, поэтому иногда мы на улице чувствуем, как дома кто-то готовит обед, или где-то идут ремонтные работы с применением краски".

Алексей Князева рассказ "Ветер": "Мало кто из нас может сказать, что любит ветер. В воображении сразу всплывают картины холодного и промозглого дня. Ветер сдувает с деревьев последние пожелтевшие листья, а дождь барабанит по крышам и карнизам. Или даже хуже - когда зимой лютая метель заметает дома и дороги. Небо становится серо-белым, и едва проступают силуэты зданий. В такие дни мечтаешь лишь о домашнем уюте. Придя домой, ты укутываешься в теплое одеяло и выпиваешь чашку горячего чая. Приятное тепло согревает и убаюкивает. А холодная буря за окном уже далеко и не беспокоит. Но ветер бывает и другим. В жаркий душный день нет ничего лучше, чем легкий порыв ветра. Он приносит долгожданную прохладу. А вспомним свежесть солоноватого морского бриза. Сразу представляешь солнечный день на пляже и далекие крики чаек. Ветер колеблет морскую воду, и она бьется о берег пенными волнами. В степи ветер носит по земле перекати-поле и гнет вниз высокие травы. Он распространяет вокруг душистый аромат степных растений. Ветер изменчив. Бывает теплым и холодным, свежим и энместа на место. Ветер никогда не останавливается. Он великий путешественник. Всегда странствует далекими далями. Он мог бы раскрыть все загадки и секреты, передать необычайные ароматы. Но ветер к нам безразличен, поэтому навсегда сохранит свои тайны".

Алиса Фокса рассказала "Маленькую сказку про ветер": "Однажды Маленькая Девочка увидела Ветер. Ветер сразу же ей очень понравился, и ей очень захотелось с ним познакомиться. Маленькая девочка повернулась лицом ему навстречу и стала с ним разговаривать. Но Ветер шумел и не услышал её слов. Тогда Маленькая Девочка приподнялась на цыпочки и стала говорить громче. Но ветер продолжал шуметь и не слышал её слов. Тогда Маленькая Девочка взобралась на самую высокую горку, приставила ладошки ко рту и стала кричать. Но ветер начал шуметь ещё громче. И снова её не услышал. Маленькая Девочка хотела было на него разобидеться и почти передумала с ним знакомиться, но потом вдруг подумала: "Ой! Ну, какая же я глупенькая! Ведь Ветру не нужно ничего говорить. Его нужно просто слушать!" С тех пор Ветер стал её лучшим другом. Это был Ветер Свободы".

Подготовила В’ачаӈа