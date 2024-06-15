Концерт в поддержку камчатских бойцов СВО. Сегодня в Елизово

В Центре детского творчества города Елизово состоится благотворительный концерт. Сборы от проданных билетов пойдут в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.



«В программе выступления ярких артистов районного Дома культуры, лучшие номера от танцевальных коллективов под руководством Ольги Лелюшкиной, вкусные комплименты от местных шеф-поваров и благотворительная ярмарка. Каждый вклад важен! Все собранные средства будут направлены в помощь нашим землякам, находящимся на передовой», — рассказали организаторы мероприятия.



Начало концерта сегодня, 15 июня в 18:00. Центр детского творчества по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 22.