Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Культура
  4. Концерт в поддержку камчатских бойцов СВО. Сегодня в Елизово

Концерт в поддержку камчатских бойцов СВО. Сегодня в Елизово

15:20
11
Концерт в поддержку камчатских бойцов СВО. Сегодня в Елизово

В Центре детского творчества города Елизово состоится благотворительный концерт. Сборы от проданных билетов пойдут в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«В программе выступления ярких артистов районного Дома культуры, лучшие номера от танцевальных коллективов под руководством Ольги Лелюшкиной, вкусные комплименты от местных шеф-поваров и благотворительная ярмарка. Каждый вклад важен! Все собранные средства будут направлены в помощь нашим землякам, находящимся на передовой», — рассказали организаторы мероприятия.

Начало концерта сегодня, 15 июня в 18:00. Центр детского творчества по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 22.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Тепличный комплекс «Камчатский» в Елизовском районе набирает персонал на работу
Камчатским спортсменам будут выплачивать социальную поддержку ежемесячно
Граждан Камчатского края примет мобильная приемная в Елизовском районе
Камчатских бойцов СВО приглашают к участию в следующем потоке программы «Время героев»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.