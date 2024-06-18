Камчатский университет ведёт набор этнолингвистов

В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга с 2024 года начнут готовить этнолингвистов. Будущие магистранты будут исследовать языки коренных малочисленных народов Севера.

«В первую очередь корякский язык и его диалекты, ительменский, эвенский и его быстринский диалект, чукотский будут преподаваться, - рассказала журналистам исполняющая обязанности ректора КамГУ имени Витуса Беринга Ольга Ребковец. - Если посмотрим на языковую ситуацию, сейчас нет межпоколенческой передачи практически нигде: молодёжь не говорит на своих национальных языках, а носителей становится всё меньше. Например, для ительменского языка это единственный человек. Каждый год экспедиции из Института языкознания Российской академии наук приезжают к этой женщине в Тигиль для того, чтобы максимум информации собрать.

Поэтому основная задача этого образования - дать будущим лингвистам, с одной стороны, представление о том, как этот язык устроен, а с другой - научить их язык изучать: работать с носителями, взаимодействовать с государственной системой для того, чтобы сохранить и развить эти языки. Наша задача - сохранить языковое и культурное многообразие нашей страны».

Вступительные испытания состоят из комплексного экзамена по теории общего и частного языкознания. Всего предусмотрено пять бюджетных мест. После двухлетнего обучения будущие этнолингвисты смогут реализовать себя в качестве учёных, которые будут работать в образовательных и научных организациях России, а также в молодёжной лаборатории лингвистической антропологии КамГУ.

Магистранты будут проходить практику как в Российской академии наук, так и в местах проживания коренных малочисленных этносов Камчатки, куда они отправятся в экспедиции для сбора живого языкового материала в полевых условиях. Об этом сообщил руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований КамГУ имени Витуса Беринга Анатолий Сорокин.

«На Камчатке интересная и необычная ситуация сложилась: с одной стороны, присутствуют национальные языки, с другой стороны - говоры и диалекты (Обычно есть либо то, либо другое). Получается наш регион - богатство для исследователей. И с 1976 года в университете собраны тетрадки, диктофонные записи и другие материалы, связанные с лингвистикой. Наши магистранты смогут погрузиться в ту работу исследовательскую, которая уже велась и продолжает вестись нашими филологами», - дополнила Ольга Ребковец.

По её словам, образовательная программа реализуется при участии специалистов и ведущих учёных-лингвистов из Института языкознания Российской академии наук и Высшей школы экономики в рамках проекта «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты».

В этом году КамГУ имени Витуса Беринга предлагает абитуриентам 47 образовательных программ бакалавриата и 21 - магистратуры. Количество бюджетных мест увеличено с 306 до 323.