Молодой писатель из Паланы презентует свои сказки на конкурсе в Уфе

Молодой писатель из Паланы Кирилл Косыгин – внук известного камчатского поэта Владимира Косыгина (Коянто) – стал одним из победителей проекта «Языковая арт-интеграция». В этом конкурсе участвовали авторы возрастом до 35 лет со всех регионов России. В течение полугода они выполняли различные литературные задания с уклоном в национальные культуры. По их итогам конкурсная комиссия отобрала 10 человек, которые соберутся в Уфе (Башкортостан), где с 21 по 29 июня пройдет финальная конкурсная программа.

В «Арт-Резиденции» в Башкирии участники проекта посетят мастер-классы и творческие встречи. Там они будут работать над продвижением своего творчества, снимать клипы и готовить общий сборник. Созданные в рамках проекта литературные произведения представят в видеороликах на «Первом канале». Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края.

У Кирилла Косыгина уже вышла книга «Сказки для моих сыновей» на основе корякского фольклора, но на конкурс он представил новые произведения, ещё нигде неопубликованные и даже экспериментальные.

«Это не столько сказки, сколько фантастические рассказы, как способ интегрировать в современный мир культуру народа, чтобы она получила новый виток развития», - рассказал молодой писатель.

После окончания Полярной академии в Санкт-Петербурге Кирилл Косыгин вернулся в Палану, где сейчас работает в детском саду «Рябинка», где ведёт занятия по корякскому языку с малышами, знакомит с предметами культуры, рассказывает про праздники и обычаи. Уроки проходят в помещении, в оформлении которого в северном стиле также приложил свои силы Кирилл.

«Я не специально выбирал стезю писателя, хотя всегда восхищался творчеством дедушки и видел его популярность. Когда учился в Санкт-Петербурге на учителя английского языка и литературы, почему-то именно в тот период у меня появилась тяга к писательству и родной культуре. Возможно, потому, что среди студентов было много ребят из республик России, и все они довольно хорошо знали свой язык. А мы, двое студентов из Паланы, не знали корякский язык совсем. И тогда я стал изучать фольклор, язык, культуру корякского народа, и в это же время появились первые сказки. Но самый главный толчок в писательстве был, когда у меня родился старший сын Даниил», - рассказал Кирилл Косыгин.

Он добавил, что по возращению в Палану работал в краеведческом отделе Корякской библиотеки имени Кеккетына, в музее, в центре творчества «Школьные годы», в учебных заведениях – везде он получал знания о традиции и культуре родной земли, реализовывал различные творческие проекты.

«Мы очень гордимся нашим земляком! Возрождение и сохранение родных языков для нас – это великое дело! Людей, которые с такой самоотдачей занимаются этим, в крае можно пересчитать по пальцам. И, в основном, это люди среднего и более старшего возраста. И так ценно, что молодой парень не прерывает цепочку преемственности и вслед за дедом продолжает творческую деятельность. Кирилл пишет сказки, пока издает их на русском. Рисует к ним иллюстрации. Причем, планирует издавать произведения и на русском, и на чавчувенском языке. Мы очень гордимся нашими северными «звездочками» - чемпионами в Северном многоборье, писателями – и считаем, что их надо поддерживать и беречь!» - рассказала Анна Давыдова, депутат Заксобрания от Корякского округа. Она добавила, что народные избранники собираются издать ещё четыре книги Кирилла Косыгина на средства депутатских наказов.

Добавим, всероссийский проект «Языковая арт-резиденция» реализует Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнёрстве с Сообществом языковых активистов новых медиа. Проект также поддержали Комиссия Общественной Палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Союз писателей России, Центр культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова и Совет молодых литераторов Союза писателей России. Информационный партнёр проекта: Первый Российский Национальный канал.