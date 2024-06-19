Камчатские спортсмены-ветераны СВО отправились на «Кубок Защитников Отечества»

Команда Камчатского края в составе шести спортсменов-ветеранов СВО и одного сопровождающего 17 июня вылетела в Хабаровск для участия в «Кубке Защитников Отечества». Соревнования стартуют 18 июня и продлятся до 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Камчатского края.

В программу Кубка включены: армрестлинг, пулевая стрельба, волейбол сидя, стрельба из лука, пауэрлифтинг (жим лежа), настольный теннис. Соревнования личные и командные. Камчатцы участвуют в первенстве по армрестлингу, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и настольному теннису.

Кубок проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в целях развития адаптивных видов спорта в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации. Основной из задач является вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в паралимпийское движение, укрепление здоровья и повышение уровня физического развития.