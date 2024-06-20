Ляйсан Утяшева встретилась с юными гимнастками в Петропавловске-Камчатском

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева провела встречу с юными спортсменками в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие состоялось в преддверии театрально-танцевального шоу «Carmen P.S.».

Ляйсан Утяшева рассказала начинающим гимнасткам о своём пути в спорте, поделилась личными историями успеха и преодоления трудностей. Также она дала ценные рекомендации по тренировкам и поддержанию спортивной формы. Юные спортсменки получили уникальную возможность узнать больше о своём кумире и вдохновиться её примером.

Ляйсан поделилась своими впечатлениями о встрече: «Сегодня перед выступлением «Carmen P.S.» прошла моя главная пресс-конференция на Дальнем Востоке. В Петропавловске-Камчатском я увиделась с юными и совсем малышками-гимнастками! Они мне задавали вопросы, и было очень приятно! Лучшие журналисты в моей жизни... Спасибо большое, рада была ответить на ваши вопросы! Встреча прошла грандиозно — обязательно повторим. Очень вас люблю и уважаю ваш труд!».

Основными темами обсуждения стали вопросы: что делать, если боишься выходить на площадку, как справляться со страхом подвести тренера, и что важнее — дружба или дисциплина. Также Ляйсан рассказала, почему её дочь не пошла в гимнастику.

В диалоге с девочками она особенно подчеркнула важность общения с тренером: «Всегда разговаривайте со своим тренером. Они любят диалог. Это очень добрые феи, которые пытаются сделать из нас достойных гимнасток. Они всю жизнь отдают нам. Тренер — это ваш лучший друг!».

После официальной части состоялась фотосессия. Дети подарили Ляйсан поделки, сделанные собственными руками. Об этом сообщила PR-менеджер спортсменки Елена Данилина.