Летний спортивный фестиваль для школьников состоялся в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском во второй раз состоялся летний спортивный фестиваль для детей и подростков. Четыре команды ребят разного возраста, занимающихся единоборствами, померились силами в эстафетном беге, перетягивании каната, армрестлинге и дартсе.

«Мы второй год проводим спортивный оздоровительный фестиваль во время летних каникул, – рассказала руководитель регионального отделения общественной организации «Юность России» Лидия Клюева. – Праздник проходит для ребят из оздоровительных лагерей спортивных школ. Детям очень нравится, это проведение свободного времени и досуга с пользой».

Соревнования, несмотря на неформальный характер, заставили поволноваться и участников, и болельщиков. Команды выполняли задания азартно и весело.

«Школьные каникулы – не повод прекращать занятия спортом, поэтому совместно с «Юностью России» проводим в очередной раз такое замечательное мероприятие. Видите, сколько участвует ребят?! Мы хотели сделать фестиваль по максимуму ярким. Мы видим, что подрастающее поколение радует своими победами. Проводим это мероприятие, чтобы ещё раз подчеркнуть значимость здорового образа жизни. Вы сегодня для своих сверстников – пример. Привлекайте их к занятиям спортом, в свои секции! Побольше ребят надо уводить с улиц в наши спортивные залы!» – обратился к участникам фестиваля депутат Дмитрий Тимофеев. Он подчеркнул, что детский спорт всегда будет в зоне приоритетного внимания социального комитета краевого парламента.

По завершении фестиваля каждому участнику вручили подарки – памятные вымпелы, сладости и мороженое камчатского производства, а команды в качестве приза получили еще пиццы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Заксобрания. Там добавили, что поддержку в проведении летнего спортивного фестиваля оказали сенатор РФ Валерий Пономарёв и депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Евгений Новосёлов и Дмитрий Тимофеев. Спортивный праздник организован при участии регионального отделения общественной организации «Юность России» и местного отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Детский спорт».