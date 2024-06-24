Амто, Корякия!

В городе Пружаны Брестской области Республики Беларусь прошла благотворительная выставка «Амто (здравствуй), Корякия!», вызвавшая большой интерес у граждан союзного государства.

Выставка проводилась под патронатом Министерства культуры Камчатского края и при поддержке Пружанского райисполкома Брестской области в музее-усадьбе «Пружанский палацик».

Уже 41-й раз её многочисленные экспонаты дали возможность людям открыть для себя уникальную культуру коренных народов Севера – коряков, чукчей, эвенов, ительменов. Посетителям были представлены разнообразные бытовые и ритуальные предметы, образцы декоративно-прикладного искусства. Это, в частности, корякский женский кроильный нож конца XVIII – начала XIX веков, древний костяной гребень для расчёсывания травы, родовое копьё, ритуальные кожаные очки, коллекция уникальных сумочек для рукоделия и многое другое.

Значительную часть экспозиции занимали картины и изделия известных наших художников и мастеров, отображающих прекрасную природу Корякии, её людей, их традиции и обычаи.

Основатели выставки – жительница Паланы, судья в почётной отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации Людмила Каюрова и её супруг – первый председатель Думы Корякского автономного округа, бывший член Совета Федерации России Александр Суворов – многие годы посвятили пропаганде северного искусства. Их подвижнический труд по достоинству оценён в нашей стране и за рубежом. Выступая на церемонии открытия выставки в Пружанах, консул-советник Генерального консульства России в Бресте А. Куликов вручил Людмиле Викторовне грамоту «За большой личный вклад в реализацию значимых культурно-гуманитарных проектов», основной целью которых является популяризация уникальной культуры коренных малочисленных народов Камчатки.

Своими впечатлениями о днях пребывания в Беларуси поделился Александр Сергеевич Суворов:

- Город Пружаны – это один из районных центров Брестской области. Чистый, аккуратный, с красивыми домами и ухоженными улицами, с идеально подстриженными газонами и со множеством цветов... Но больше всего поразил неподдельный интерес его жителей к нашей выставке, к тому, что на ней было представлено. Население Пружан составляют 19 тысяч человек. За этот период её посетили около 5 тысяч горожан. Спасибо, мои белорусские друзья!

У Суворова с братской республикой существует давняя и очень тесная связь. В молодости, до приезда на Камчатку, он окончил Витебский техникум физической культуры. В составе сборной команды Белоруссии выступал на всесоюзных и международных спортивных соревнованиях. Военную службу проходил в Витебской орденоносной гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Недавно Александр Сергеевич обратился к своим друзьям с посланием, в котором напомнил о том, что 29 июня состоится традиционная встреча выпускников ВТФК, окончивших техникум 55, 50 и 45 лет назад. «Давайте встретимся и отметим эти даты, вспомним тех, с кем учились и кто нас учил... Тем более, что эта встреча пройдёт в рамках великого праздника белорусского народа – 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков!».

Следующую встречу передвижной благотворительной выставки «Амто, Корякия!» с белорусскими ценителями мирового культурного наследия Людмила Викторовна Каюрова и Александр Сергеевич Суворов запланировали на начало октября 2024 года в городе Берёза.

А сейчас они готовятся к поездке в город-герой Тулу, где выставка самобытной и уникальной материальной культуры коренных малочисленных народов Севера будет экспонироваться с 5 июля по 18 сентября.

Культурный обмен продолжается!

А.ТОЛКАЧЁВ.

Фото: Генконсульство России в г. Брест.