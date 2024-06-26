Асфальтирование дороги к ТЭЦ-2 начали в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском на улице Степной укладывают пятисантиметровый верхний слой асфальтобетона. Этот участок дороги – продолжение прошлогоднего ремонта трассы на улице Солнечной. После завершения реконструкции дорога к одному из крупнейших энергетических объектов региона – ТЭЦ-2 будет полностью приведена в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Там добавили, что ремонт ведётся в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«На участке осуществлено высотное регулирование предперекрытий колодцев, очистка ливневой канализации, ямочный ремонт. На данный момент ведётся укрытие верхнего слоя дороги пятисантиметровым слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона. Так предусмотрено техническим заданием. Также на участке ведутся работы по установке бордюрных камней на заездных карманах автобусных павильонов, а также асфальтирование примыканий. Работы идут с опережением графика, планируем завершить до конца лета», - сказал представитель подрядной организации Олег Куц.

После выполнения работ дорожное покрытие будет на гарантии у подрядной организации. В случае возникновения дефектов подрядчик устранит их за свой счет.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице края к зиме будут отремонтированы 12 участков в разных частях города протяженностью 15 километров.

На Камчатке национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, направлен на безопасность дорожного движения и успешно реализуется с 2019 года.