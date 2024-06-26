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Спорт слепых: Анастасия Широченкова в призовой тройке в соревнованиях по плаванию на кубке России

16:05
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Спорт слепых: Анастасия Широченкова в призовой тройке в соревнованиях по плаванию на кубке России

Пять медалей завоевала камчатская спортсменка на кубке России в Екатеринбурге по спорту слепых в дисциплине плавание.

Мастер спорта России Анастасия Широченкова дважды поднималась на пьедестал за серебром и трижды за бронзой. Спортсменка выступала в комплексном плавании на 200 метров и заняла третье место, как и за стометровку баттерфляем и 50 метров в плавании на спине. Серебро было добыто на дистанциях 100 и 50 метров в плавании на спине и «бабочкой».

В кубке России участие приняли 62 спортсмена из 17 регионов страны. Все члены камчатской команды, тренируются под руководством главного тренера сборных Камчатского края по спорту слепых и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Надежды Михайловны Пономаревой.

«После окончания кубка России по спорту слепых в Екатеринбурге стартовал в чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», — сказано в сообщении Минспорта.

анастасия широченковаспорт слепыхплавание

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