Спорт слепых: Анастасия Широченкова в призовой тройке в соревнованиях по плаванию на кубке России

Пять медалей завоевала камчатская спортсменка на кубке России в Екатеринбурге по спорту слепых в дисциплине плавание.

Мастер спорта России Анастасия Широченкова дважды поднималась на пьедестал за серебром и трижды за бронзой. Спортсменка выступала в комплексном плавании на 200 метров и заняла третье место, как и за стометровку баттерфляем и 50 метров в плавании на спине. Серебро было добыто на дистанциях 100 и 50 метров в плавании на спине и «бабочкой».

В кубке России участие приняли 62 спортсмена из 17 регионов страны. Все члены камчатской команды, тренируются под руководством главного тренера сборных Камчатского края по спорту слепых и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Надежды Михайловны Пономаревой.

«После окончания кубка России по спорту слепых в Екатеринбурге стартовал в чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», — сказано в сообщении Минспорта.