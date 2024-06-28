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  4. Захочу брошу — говорят наркозависимые. Ой ли — отвечают наркологи

Захочу брошу — говорят наркозависимые. Ой ли — отвечают наркологи

15:05
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Захочу брошу — говорят наркозависимые. Ой ли — отвечают наркологи

«Если захочу – брошу», - самое главное заблуждение любого зависимого человека и первое, что должен сделать психиатр-нарколог, разрушить его в ходе своих консультаций», — заявил главный врач Камчатского наркологического диспансера Дмитрий Кургак.

Врач напомнил, что наркотик изменяет деятельность головного мозга и воздействует на центральную нервную систему.

«Человеческий мозг – такая структура, которая привыкла себя обманывать. Как правило, мозг не стремится к тому, чтобы затрачивать большие усилия на что-то, поэтому, получив дозу наркотика, подкорковая система постоянно будет посылать импульсы «дай, дай, дай», — поясняет Дмитрий Кургак.

У каждого человека психика, нервная система и физиология разные. Кто-то, отказавшись от наркотиков, спокойно проживает жизнь без них, кому-то, чаще всего женщинам, требуется помощь психолога и медикаментозное лечение.

«Подход к избавлению от наркозависимости индивидуален и зависит от особенностей психического и физиологического склада пациента. Да, есть люди, которые абсолютно нормально себя ведут, расставшись с наркотиками. Но сорваться можно в любой момент, поэтому здесь от человека требуется глубокая осознанность», — добавил врач.

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