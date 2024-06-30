Губернатор Камчатки на фестивале «КАРДО» получил запрос на паркур-площадку и поддержал идею

Фестиваль «КАРДО» на Камчатке объединил граффити, скейтборд, кикскутеринг, BMX, брейкинг, хип-хоп, паркур и воркаут. Участники собрались на скейтпарке «Мехзавод» чтобы выявить лучших представителей среди всех направлений.



Губернатор Камчатского края не остался в стороне от проводимого мероприятия и сразу получил запрос на расширение скейтпарка. Речь зашла о строительстве строительстве паркур-парка.



«Победитель прошлогоднего этапа соревнований Денис Пастушков обратился к губернатору с просьбой помочь построить паркур-площадку. Главе региона был представлен план постройки и предложено место строительство в слиянии со скейт-парком, чтобы следующие соревнования «КАРДО» были масштабнее и привлеки еще больше спортсменов – любителей спортивной субкультуры. Владимир Солодов поддержал идею, подчеркнув, что проработает вопрос на своем уровне», — сказано в сообщении.



«КАРДО» – международный проект, направленный на развитие и социализацию уличной культуры. Цель премии – заинтересовать современное поколение различными видами физической культуры, спорта, творчества.



«Я, очень признателен организаторам за этот замечательный фестиваль. Мы уже поговорили с ответственными за каждое течение субкультуры на Камчатке - мы обязательно продолжим поддержку, будем развивать эти направления, будем создавать дополнительные условия. Ну а вам всем хочу пожелать хорошего яркого настроения, чтобы вы не стеснялись выражать себя так, как вы хотите, а мы будем вам в этом только помогать. Навязывать не будем, будем слышать, что вам интересно, видеть вашу самореализацию и помогать в ней достигать новых высот и совершенствования. Поэтому всем желаю успехов и с открытием нашего фестиваля!»,— сказал Владимир Солодов.



Организаторами выступают: АНО «Россия - страна возможностей», молодежная общественная организация «ОФФБИТС», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», правительство Ставропольского края, администрация Ставрополя при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства спорта РФ, Фонда Президентских грантов, Общественной палаты РФ, Ассоциации волонтёрских центров. Региональный этап проводится при поддержке правительства Камчатского края.



«Это правильно, когда губернатор поддерживает молодежь региона, потому что сама молодежь себе помочь не сможет, а наш губернатор всегда рад помочь. Проект паркур-парка обязательно привлечет молодых и одаренных ребят, потому что на данный момент у нас мало площадок, где себя могут занять любители паркур движения», — поделился своими мыслями Денис Пастушков