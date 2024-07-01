«Край восходящего солнца». 1 июля Камчатка отмечает День образования края

Камчатский край как административная единица образовался всего-то 17 лет назад. Это событие мы празднуем сегодня, 1 июля.

Однако наш регион имеет насыщенную яркими событиями многовековую историю, красочно описанную во множестве источников. Вспомним, как менялось административное устройство Камчатки последние полтора столетия.

2 декабря 1849 года была образована Камчатская область, которую возглавил генерал-губернатор Василий Степанович Завойко. Областным центром стал Петропавловский порт.

В 1922—1926 гг на территории Камчатской области была образована Камчатская губерния.

Камчатская область вновь была образована 20 октября 1932 года, в составе Дальневосточного края.

Корякский автономный округ был выделен из состава Камчатской области в 1930 году.

22 июля 1934 года Всероссийский центральный исполнительный комитет постановил включить в состав Камчатской области Чукотский и Корякский национальные округа.

В 1956 году Камчатская область вышла из подчинения Хабаровскому краю и стала самостоятельной областью РСФСР.

В 1991 году на 6-й сессии Корякского окружного Совета народных депутатов принято решение о выходе Корякского автономного округа из состава Камчатской области.

Как рождался край

Вопрос об объединении двух субъектов подняли в начале марта 2005 года. Губернатор Камчатской области Михаил Машковцев и секретарь политсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Повзнер создали инициативную группу по проведению референдума об объединении Камчатки и Корякского округа.

17 марта 2005 года Машковцев опубликовал обращение к жителям полуострова, призвав поддержать идею референдума, а также обратился к главам законодательной и исполнительной власти Корякии с призывом присоединиться к данной инициативе.

Председатель совета народных депутатов Камчатской области Николай Токманцев и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский одобрили предложение Михаила Машковцева.

27 апреля в Палане, административном центре КАО, прошли переговоры депутатов парламентов Корякии и Камчатки по вопросу объединения двух субъектов. Камчатские депутаты привезли корякским коллегам текст обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением объединить два региона. Коллеги из КАО сочли документ недоработанным. Однако уже 29 апреля 2005 года дума Корякского автономного округа поддержала идею объединения с Камчаткой.

23 октября 2005 года состоялся референдум об объединении Камчатской области и Корякского автономного округа.

Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Согласны ли вы, чтобы Камчатская область и Корякский автономный округ объединились в новый субъект Российской Федерации — Камчатский край, в составе которого Корякский автономный округ будет являться административно-территориальной единицей с особым статусом, определяемым уставом края, в соответствии с законодательством РФ?" Требованием для признания голосования действительным была явка выше 50 % в обоих субъектах, для объединения — простое большинство голосов "ЗА" объединение.

В Камчатской области явка составила 56,44 %, за объединение проголосовало почти 85 %. В Корякии на референдум явилось 76,63% граждан, имеющих право голоса, идею объединения поддержали более 89 %.

В 2006 году Владимир Путин подписал закон "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа", который ранее был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации в июне-июле 2006 года.

Новый субъект федерации — Камчатский край был создан 1 июля 2007 года. На территории КАО была создана административно-территориальная единица с особым статусом — Корякский округ.

Михаил Машковцев, руководивший Камчатской областью с 2000 по 2007 год, вышел на заслуженный отдых. Первым губернатором Камчатского края стал Алексей Кузьмицкий, он вступил в должность главы региона 2 июля 2007 года и находился в ней до 25 февраля 2011 года.

Законом Камчатского края от 11 марта 2008 года «О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края» была учреждена высшая региональная награда — «Почетный житель Камчатского края». Этот нагрудный знак и удостоверение к нему в торжественной обстановке вручают губернатор и председатель Законодательного собрания региона каждый год, в День Камчатского края — 1 июля.

Города, районы, округа

Сегодня в состав Камчатского края входит 86 населенных пунктов, в том числе три города краевого подчинения – Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово, а также 83 сельских населенных пункта (в т. ч. поселок городского типа Палана и рабочий поселок Вулканный).

В Камчатском крае 50 муниципальных образований. Из них 3 городских округа — Петропавловск-Камчатский городской округ; Вилючинский городской округ; городской округ «поселок Палана». 6 имеют статус «муниципальный район»: Елизовский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Карагинский, Олюторский и Пенжинский. 5 муниципальных образований — со статусом «муниципальный округ»: Алеутский, Быстринский, Мильковский, Тигильский и Усть-Камчатский.

Карагинский, Олюторский, Пенжинский муниципальные районы и Тигильский муниципальный округ входят в состав территории с особым статусом Корякский округ.

Камчатский край граничит на северо-западе с Магаданской областью, на севере — с Чукотским автономным округом, на юге через Первый Курильский пролив — c Сахалинской областью.

Как отмечаем главный праздник Камчатки

Впервые день рождения края Камчатка широко отмечала 1 июля 2008 года. Накануне губернатор Алексей Кузьмицкий обратился к руководству предприятий и организаций региона с просьбой объявить 1 июля сокращенным рабочим днем.

«Это рабочий день, но гражданам обязательно нужно дать возможность отпраздновать это знаменательное событие и принять участие в народных гуляниях», — отметил в своем послании губернатор.

В этот день в честь первой годовщины в населенных пунктах Камчатки прошло множество праздничных мероприятий.

Праздник продолжили отмечать и в последующие годы, в том числе власти проводили так называемые дни Камчатского края с выставками и презентациями достижений региона в Государственной думе и в Совете Федерации.

В 2017 году край отметил свое 10-летие. Тогда впервые в рамках одного праздника на Камчатке было представлено большое разнообразие культурных и спортивных площадок. Этот день прошел ярко и незабываемо, к организации торжества присоединились творческие коллективы Камчатки, национальные объединения, молодежные и общественные организации, спортивные федерации. Масштабный праздник состоялся в центре Петропавловска-Камчатского. Руководство региона вручило государственные награды субъекта и знаки отличия за присвоенные звания. Традиционно получили подарки дети, родившиеся на Камчатке 1 июля 2007 года. Тогда в рамках мероприятия дали старт экспедиции по маршруту Беринга-Чирикова. Работала экспозиция, посвященная камчатской гонке на собачьих упряжках "Берингия", и выставка национальных культур "Содружество". Желающие посетили фестиваль граффити и чемпионат по стритболу, попробовали уникальные блюда из местных продуктов.

11-летие со дня образования Камчатского края в 2008 году праздновали в основном в краевом центре. В Петропавловске-Камчатском состоялся объединенный праздник, включающий в себя торжества, посвященные Дню Камчатского края и Дню молодежи (в дальнейшем эту традицию продолжили). Работали развлекательные площадки, рассчитанные на все возраста гостей праздника. В течение дня работала палатка «Пункт отбора на военную службу по контракту». Праздник завершился молодежной дискотекой и праздничным салютом. В муниципальных образованиях региона также прошли тематические мероприятия, в том числе краеведческие фестивали, выставки, познавательные программы, спортивные соревнования, игры и конкурсы.

12-я годовщина края в 2019 году запомнилась торжественным открытием парка на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского. В новом парке играла музыка, прошли исторические экскурсии для детей, творческие программы и концерты лучших артистов города и края на нескольких площадках.

В 2020 и 2021 годах день рождения края практически не отмечался из-за пандемии коронавируса. О празднике напоминали только поздравления глав исполнительной и законодательной власти и официально объявленные онлайн-флешмобы.

15-летие образования Камчатского края в 2022 году после длительного перерыва отметили масштабной культурно-развлекательными и спортивными мероприятиями, в программу праздника вернулся и вечерний салют.

1 июля 2023 года день рождения края отметили не менее достойно. Более того, уже 3 июля губернатор Владимир Солодов поручил региональному правительству с 2024 года сделать этот праздник еще более массовым.

«Мы особое внимание уделяем юбилейным датам со дня формирования Камчатского края. Это важно, и мы будем продолжать это делать. В то же время я считаю важным переходить к более общему празднованию. Поэтому в будущем его нужно делать более массовым, отмечая развитие нашего региона, его особенности и внимание к жителям края», – сказал Владимир Солодов.

Поручение было выполнено и уже 29 июня 2024 года традиционно совмещенный День Камчатского края и День молодёжи собрали тысячи участников. В течение всего выходного дня взрослые и дети (все, кто причисляет себя к категории «молодежь») приняли участие в масштабных спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях. На главной площади города состоялся большой концерт с участием представителей различных муниципальных образований полуострова.

Сергей Семёнов