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Любителям активного отдыха на Камчатке подарят памятные наклейки за фото на вулкане

13:15
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Любителям активного отдыха на Камчатке подарят памятные наклейки за фото на вулкане

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» дарит памятные наклейки за фото на вулкане любителям активного отдыха, сообщили в учреждении.

Наклейки с изображением Авачинского, Горелого, Плоского Толбачика, Дыгерен-Оленгенде дарят всем покорителям горных вершин. Чтобы получить эксклюзивный стикер, нужно принести фото на вершине одного из этих вулканов в офис.

«С 2022 года мы печатаем такие наклейки и люди, которые восходили на один из вулканов, могут прийти показать фото и получить памятный стикер. Раздача будет до тех пор, пока не закончатся наклейки, тираж ограничен, надо поторопиться», – рассказали корреспонденту информагентства «Камчатка» в сети природных парков.

Наклейки можно получить в рабочее время с 9:00 до 18:00 в г. Елизово ул. Завойко, 33 – Авачинский и Горелый вулканы, Плоский Толбачик; в визит-центр в Эссо ул. Ленина, 8 – Дыгерен-Оленгенде.

По вопросам звонить по тел.: 7 961 963 9559.

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