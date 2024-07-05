Международные игры «Дети Азии» завершились успешно для спортсменов с Камчатки

Спортсмены с Камчатки вновь стали призерами Международных игр «Дети Азии». Об этом рассказали в краевом министерстве спорта. Успешно завершились выступления камчатских спортсменов в рамках VIII международных спортивных игр «Дети Азии», которые проходят в городе Якутск, Республика Саха (Якутия).

Камчатская сборная команда по футболу (мини-футбол), выступающая от Дальневосточного федерального округа, завоевала бронзовую медаль. В борьбе за третье место наша сборная соревновалась с командой Узбекистана и выиграла со счетом 5:1. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки. Там добавили, что в составе сборной 10 спортсменов: Артур Петросов, Арсений Титаренко, Кирилл Неверовский, Алексей Уваров, Артём Носов, Александр Андрищук, Роман Абрамов, Максим Савчин, Егор Думаев, Степан Борисов.

В соревнованиях по боксу среди девушек в весовой категории 50 килограммов призёром стала Татьяна Хакимова. Уступив в полуфинале призёру России, Татьяна завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, в копилке камчатских спортсменов медали во всех трёх видах спорта, по которым было заявлено участие в играх (плавание, бокс, футбол). Как ранее сообщало ИА «Камчатка» , четыре медали завоевал пловец Богдан Торопкин.

Поздравляем наших ребят и их тренеров с успешным выступлением на международных спортивных играх «Дети Азии»!

Глава государства Владимир Путин ранее назвал Международные игры «Дети Азии» одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. Напомним, первые Игры состоялись в Якутске в 1996 году. Они проводятся каждые четыре года. Их цель - пропаганда идей олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.