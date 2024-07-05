Загляни внутрь себя и ты найдёшь там ответ

Борис Владимирович Цикунов родился в Петропавловске-Камчатском. В 1992 году окончил Владивостокский медицинский институт. До 2012 года проходил военную службу на различных хирургических должностях.

В 2013 году, после увольнения из вооруженных сил, начал работать врачом в Камчатской краевой больнице им. А.С Лукашевского, о чём не пожалел:

«Мне посчастливилось оказаться в замечательном коллективе единомышленников, а это очень важно для любой медицинской организации, тем более — в статусе регионального стационара», — рассказал Борис Владимирович.

Отделение эндоскопии в больнице было открыто 1 июля 2016 года, его заведующим сразу назначили Бориса Цикунова. Сейчас из-за кадровых проблем в камчатском здравоохранении Борис Владимирович является здесь и единственным врачом, сообщает корреспондент газеты «Камчатский край».

«Экстренные эндоскопические исследования чаще всего проводятся в связи с кровотечениями. Вторая по распространенности причина для экстренных исследований — инородные тела в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте», — говорит Борис Цикунов.

Инородные предметы оказываются внутри пациентов в одних случаях по неосмотрительности, в других — вполне намеренно. Держал человек во рту швейную иглу или гвоздь, при этом случайно вдохнул или сделал глотательное движение — нужно вызывать скорую помощь, которая доставит его прямиком в отделение эндоскопии. Другая группа пациентов — вполне «профессиональные» глотатели всего, чего в человека попадать не должно. Это «клиенты» исправительных учреждений, которые вредят себе с расчетом «отдохнуть» в стационаре. Однажды из подобного пациента медикам пришлось извлекать вязальный крючок длиной 15 сантиметров…

Но большинство пациентов эндоскопического отделения — плановые. Сюда их направляют из больниц и поликлиник края, в том числе из самых отдалённых районов, населенных пунктов Корякского округа. Основная цель внутрипросветных эндоскопических исследований — обнаружение раннего рака.

«Коварство онкозаболеваний заключается в том, что зачастую они протекают бессимптомно вплоть до запущенной стадии, когда пациенту уже очень сложно чем-то помочь. Поэтому поиск ранних форм рака – это первоочередная задача любого врача-диагноста. Наиболее эффективно оценить состояние пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстого кишечника позволяет эндоскопическое исследование этих органов», — говорит Борис Цикунов.

При обнаружении онкологических новообразований на ранних стадиях в отделении есть возможность их эндоскопического удаления. Если такой возможности нет, диагноз верифицируется, и пациенты направляются в профильное учреждение — онкологический диспансер.

Что представляют собой эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и колоноскопия (КС) — основные методы исследований в отделении эндоскопии краевой больницы?

«Эндоскопические исследования проводятся с помощью специальных аппаратов – гибких эндоскопов, внешне напоминающих тонкую гибкую трубку, но имеющих сложное техническое устройство, оснащенных осветительной и оптической системами и видеокамерой, которая передает изображение на монитор и позволяет получать очень качественную «картинку»», — рассказал Борис Владимирович.

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Колоноскопия признана «золотым стандартом» в диагностике колоректального рака, поэтому является обязательной для всех лиц, достигших 45 лет. В связи с этим, программа обязательного медицинского страхования включила ее в перечень процедур, предоставляемых пациентам на бесплатной основе. Так как во время проведения эндоскопии пациент испытывает дискомфорт и болезненность, для устранения этих симптомов применяется не только местная, но и общая анестезия. Обезболивающие препараты также входят в ОМС и в ПГГ (Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) и не нуждаются в дополнительной оплате.

Вне зависимости от пола, возраста и диагноза, для прохождения эндоскопического обследования человеку необходимо лишь соответствующее направление от терапевта. В таком случае сама процедура и общий наркоз будут абсолютно бесплатными.

Новые перспективы откроются перед эндоскопическим отделением после новоселья, которое с трепетом ожидает вся больница. Переезд в новое современное здание позволит отделению разместиться на более просторных площадях и установить дополнительную диагностическую аппаратуру по последнему слову техники.

Сергей СЕМЁНОВ